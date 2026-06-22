Säljare till Exaltera Marketing Utvecklas, påverka din lön!
Exaltera Marketing AB / Säljarjobb / Bollnäs Visa alla säljarjobb i Bollnäs
2026-06-22
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Vill du arbeta i en roll där du träffar människor varje dag, utvecklas kontinuerligt och har möjlighet att påverka din egen inkomst? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig.
Exaltera Marketing söker nu engagerade och målinriktade säljare till vårt team i Bollnäs. Vi letar efter dig som gillar att skapa kontakt med människor, drivs av att nå resultat och vill vara en del av ett företag där utveckling och arbetsglädje står i fokus.
Om rollen
Som säljare hos Exaltera Marketing representerar du välkända aktörer inom energi- och teknikbranschen. Du arbetar på festivaler, marknader, event och handelsplatser där du möter kunder ansikte mot ansikte och hjälper dem att hitta förmånliga elavtal och smarta energilösningar.
Du utgår från Bollnäs och arbetar tillsammans med ett engagerat team där samarbete, utveckling och framgång står i centrum. Varje arbetsdag bjuder på nya möten, nya möjligheter och värdefulla erfarenheter inom försäljning, kommunikation och kundservice.
Vi erbjuder
Garantilön kombinerat med attraktiv provision
Genomsnittlig månadslön omkring 35 000 kr
Heltidsanställning, måndag–fredag kl. 09.00–18.00
Gedigen introduktion och säljutbildning från start
Löpande coachning och personlig utveckling
Tydliga karriärmöjligheter inom företaget
Ett positivt och engagerat team med stark sammanhållning
Vi uppmärksammar framgång
Hos oss ska hårt arbete löna sig. Därför arrangerar vi regelbundet säljtävlingar där du har möjlighet att vinna attraktiva priser såsom:
iPhone
AirPods
Elsparkcykel
Presentkort och andra bonuspriser
Vi tror på att kombinera höga ambitioner med en inspirerande arbetsmiljö där människor trivs, utvecklas och lyckas tillsammans.
Vem söker vi?
Vi tror att du:
Är social och tycker om att möta nya människor
Har en positiv inställning och hög energi
Motiveras av att nå mål och skapa resultat
Tar ansvar för ditt arbete och din utveckling
Trivs både självständigt och i team
Tidigare erfarenhet av försäljning är meriterande, men inget krav. Det viktigaste är din vilja att lära dig, utvecklas och lyckas.
Bli en del av Exaltera Marketing
Är du redo att ta nästa steg i karriären och arbeta i en roll där din insats gör skillnad varje dag?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av vårt växande team med utgångspunkt i Bollnäs. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22
E-post: bollnas@exaltera.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exaltera Marketing AB
(org.nr 559423-5086), https://www.exaltera.se/
821 42 BOLLNÄS Arbetsplats
Exaltera Jobbnummer
9973642