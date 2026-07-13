Säljare till Exaltera Marketing - väx tillsammans med oss
Exaltera Marketing AB / Säljarjobb / Borås Visa alla säljarjobb i Borås
2026-07-13
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Vill du ha ett jobb där du får träffa människor, utvecklas i högt tempo och själv påverka hur långt du vill nå? Då kan Exaltera Marketing vara rätt plats för dig.
Vi söker nu fler säljare med utgångspunkt i Borås.
Vad innebär jobbet?
Som säljare representerar du välkända företag inom energi- och teknikbranschen. Du möter kunder genom event, kampanjer och andra aktiviteter där du skapar personliga möten och presenterar lösningar utifrån kundens behov.
Du arbetar tillsammans med ett engagerat team där du får stöd, coachning och möjligheten att utvecklas i din egen takt. Oavsett om du är ny inom försäljning eller har tidigare erfarenhet får du de verktyg som krävs för att lyckas.
Det här erbjuder vi
Garantilön och provision
Genomsnittlig månadslön på cirka 35 000 kr
Heltidsanställning, måndag–fredag kl. 09.00–18.00
Introduktion och praktisk säljutbildning
Löpande coachning och utvecklingsmöjligheter
Möjlighet att växa vidare inom företaget
Ett sammansvetsat team med högt engagemang
Vi uppmärksammar dina framgångar
När du presterar vill vi att det ska märkas. Därför anordnar vi regelbundet säljtävlingar där du kan vinna bland annat:
iPhone
AirPods
Elsparkcykel
Presentkort och andra priser
Vi tror att du
Är social och tycker om att möta nya människor
Har en positiv inställning och vill utvecklas
Gillar att arbeta mot tydliga mål
Tar ansvar för ditt arbete
Trivs lika bra i team som med eget ansvar
Tidigare erfarenhet är inget krav. Vi värdesätter framför allt din inställning, ditt driv och din vilja att lära dig.
Ansök idag
Är du redo att ta nästa steg och bli en del av ett företag där utveckling står i fokus? Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av Exaltera Marketing med utgångspunkt i Borås.
Vi rekryterar löpande och ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exaltera Marketing AB
(org.nr 559423-5086)
503 36 BORÅS Jobbnummer
10001939