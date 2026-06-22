Säljare till Exaltera Marketing - Bygg din karriär och påverka din inkomst
Exaltera Marketing AB / Säljarjobb / Gävle Visa alla säljarjobb i Gävle
2026-06-22
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Vill du ha ett arbete där du utvecklas varje dag, träffar nya människor och har möjlighet att påverka din egen lön? Då kan du vara den vi söker.
Exaltera Marketing växer och söker nu nya säljare med utgångspunkt i Gävle. Vi söker dig som är social, målmedveten och vill arbeta i en energifylld miljö där prestation, utveckling och gemenskap står i fokus.Publiceringsdatum2026-06-22Om tjänsten
Som säljare hos Exaltera Marketing representerar du välkända företag inom energi- och teknikbranschen. Du arbetar på event, marknader, festivaler och handelsplatser där du möter kunder personligen och hjälper dem att hitta smarta energilösningar och bättre elavtal.
Du utgår från Gävle och blir en del av ett engagerat team som stöttar varandra för att nå gemensamma mål. Varje dag erbjuder nya möten, nya utmaningar och möjligheten att utveckla dina färdigheter inom försäljning, kommunikation och kundbemötande.
Vi erbjuder
Garantilön kombinerat med attraktiv provisionsmodell
Genomsnittlig månadslön på cirka 35 000 kronor
Heltidsanställning, måndag–fredag kl. 09.00–18.00
Säljutbildning och introduktion från första arbetsdagen
Löpande coachning och personlig utveckling
Goda möjligheter till karriärutveckling inom företaget
Ett sammansvetsat team med hög energi och stark laganda
Vi belönar prestation
Vi tycker att framgång ska uppmärksammas. Därför anordnar vi regelbundet säljtävlingar där du har möjlighet att vinna attraktiva priser som:
iPhone
AirPods
Elsparkcykel
Presentkort och andra bonuspriser
Hos oss får du arbeta i en miljö där ambition, motivation och arbetsglädje går hand i hand.
Vem är du?
Vi tror att du:
Tycker om att träffa och prata med människor
Är positiv, driven och lösningsorienterad
Motiveras av att nå uppsatta mål
Tar ansvar för dina resultat och din utveckling
Trivs med både självständigt arbete och samarbete i team
Tidigare erfarenhet av försäljning är meriterande, men inget krav. Det viktigaste är att du har rätt inställning, en vilja att lära dig och ett starkt driv att lyckas.
Välkommen till Exaltera Marketing
Är du redo att ta nästa steg i karriären och bli en del av ett företag där utveckling, gemenskap och möjligheter står i centrum?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av Exaltera Marketing med utgångspunkt i Gävle. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22
E-post: gavle@exaltera.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exaltera Marketing AB
(org.nr 559423-5086), https://www.exaltera.se/
802 52 GÄVLE Arbetsplats
Exaltera Jobbnummer
9973652