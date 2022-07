Säljare till ett ambitiöst team i Ekeby!

Svenska Trygghetslösningar AB / Säljarjobb / Bjuv

2022-07-29



Vill du ha ett utvecklande, roligt och välbetalt jobb SÅ SE HIT!Svenska Trygghetslösningar AB söker fler drivna personer inom sälj-området. Är det så att du söker efter något nytt och vill hamna på en fantastisk arbetsplats med drivna kollegor så har du hittat rätt!Tjänsten är på heltid och arbetstiderna är Söndag till Torsdag - vilket innebär att du är ledig på helgerna samt kan njuta av sommarvädret under veckodagarna och morgonen.Arbetsuppgifterna innebär bland annat att du säljer in våra eftertraktade säkerhetslösningar till potentiella kunder. Du kommer att vara en del av ett otroligt ambitiöst och trevligt team.Du väljer din lön efter prestation, det finns inte något lönetak vilket är en stor fördel med försäljningsyrket.Det vi erbjuder är:Betald försäljningsutbildningGarantilön + hög provision utan takMöjlighet till utveckling inom ett spännande företagVara en del i en bransch under ständig utvecklingDet vi söker efter är:En driven och glad personVara minst 18 årBehärskar det svenska språketPrickfri i polisens belastningsregisterDu är välkommen att kontakta vår rekryterare Valeria Padbiarezskaya om du har några frågor eller funderingar om jobbet eller arbetsplatsen. Du når henne via 076-314 02 86 eller på mejlen som är HR@stl.nu Urval sker löpande! så skicka in din ansökan redan idag så blir du kontaktad inom kort.Välkommen att bli en del av en fantastisk arbetsplats med många möjligheter