Säljare till Epta Sweden i Kista
Andara Group AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2025-08-07
Är du en utpräglad relationsbyggare och tävlingsmänniska som trivs bäst ute hos dina kunder? Du drivs av utmanande mål och gillar att fira tillsammans med dina kollegor när ni når målen. Känner du igen dig? Bra, för Epta Sweden förstärker sitt säljteam i Sverige med en utesäljare i Stockholm.
Epta Sweden är marknadsledare inom kommersiell kylteknik och levererar kyllösningar och tjänster till kunder över hela Sverige. Du kommer att ansvara för försäljning mot segmentet supermarket till region öst (Stockholm med omnejd).
Detta är en utmanande och utvecklande roll i ett växande, kundorienterat internationellt företag. Som säljare får du en central position med stora möjligheter att påverka bolagets utveckling i Sverige.
Arbetsuppgifter
I rollen som säljare på Epta Sweden ansvarar du för att förvalta och utveckla nya och befintliga kundkonton samt säkerställa att kundens behov uppfylls inom angiven tidsram.
Du kommer att arbeta med alla steg i säljprocessen:
Initiera försäljningsaktiviteter för att bearbeta nya leads.
Delta i kundmöten för att hålla försäljningspresentationer anpassade efter kundens behov och förväntningar.
Representera företaget på mässor för att visa upp de senaste produkterna och tjänsterna.
Ta fram och lämna offert till kunden.
Förhandla pris, leveransvillkor och produktspecifikationer.
Samarbeta nära med design- och kalkyleringsteamet för att säkerställa korrekt information vid framtagning av design och kalkyler.
Säkerställa att specifikationerna för begärda material matchar kundens behov.
Samarbeta nära med leverantörer för att säkerställa att beställningar anländer i tid enligt överenskommelse med kunden.
Ha en dialog om eventuella förseningar i leveranser och erbjuder alternativa lösningar till kunden.
Din roll som säljare är att öka Epta Swedens kundtillväxt, leverera bästa kundupplevelsen och stärka företagets varumärke i Sverige.
Vem är du?
Du har sälj i blodet och 3-5 års erfarenhet som utesäljare. Det är meriterande med erfarenhet av försäljning av kyltekniska varor eller erfarenhet från butiksvärlden. Du har god teknisk förståelse och intresse för tekniska lösningar. Du är dessutom kommunikativ och utåtriktad.
I din säljroll är du förtroendeingivande och relationsorienterad samt bra på att lyssna på kund för att komma med skräddarsydda förslag på lösningar. Som person är du social, öppen och framåt. Du är ständigt i rörelse och älskar att vara ute och träffa dina kunder. Att du har ett genuint intresse och nyfikenhet runt dina kunders verksamhet och affär är mycket viktigt. Slutligen är du också mål- och resultatfokuserad och duktiga på att driva säljprocessen framåt.
Eptas historia
Epta-gruppen är ett dynamiskt och växande internationellt företag som levererar banbrytande kommersiella kyllösningar som påverkar vardagen - från att säkerställa färsk mat i stormarknader till att upprätthålla perfekt kylning på ditt favoritkafé. Företagets globala nätverk inkluderar produktionsanläggningar, säljorganisationer och serviceorganisationer - alla samarbetar för att erbjuda hållbara och innovativa lösningar. Epta stöttar sina kunder i deras gröna omställning och erbjuder en helt integrerad tjänst, från utformning av butiken till eftermarknadsstöd.
Med över 8 000 anställda främjar Epta en miljö för kontinuerlig utveckling. Epta erbjuder karriärmöjligheter, omfattande utbildning och möjligheten att blomstra i ett företag där varje utmaning är en chans att skapa värde och inspirera. Styrda av starka värderingar är Epta engagerade i professionell skicklighet, hållbarhet och innovation i alla aspekter av arbetet.
Vi välkomnar alla ansökningar, hos Epta är det ditt unika perspektiv som håller företaget innovativa och "coola". Läs mer om mångfald och inkludering på Epta HÄR.
Läs mer om hur Epta arbetar HÄR.
Förmåner
Du bli en del av ett starkt sammansvetsat familjeföretag, där du kommer att uppleva en fantastisk blandning av ny teknik och en modern arbetsplatskultur.
Epta erbjuder 30 + 3 ("klämdagar") dagars betald semester per år. Du får mer tid att koppla av, ladda om och göra det mesta av din välförtjänta ledighet!
Som Epta anställd har du rätt att nyttja ett friskvårdsbidrag på 3 250 kr per år.
När du börjar på Epta får du en värvningsbonus för andra bra kandidater som du rekommenderar att företaget anställer.
Balansera arbete och privatliv med flexibla arbetstider.
I denna tjänst får du en möjlighet att hjälpa till att göra världen till en bättre plats och delta i företagets volontäraktiviteter.
Mer om tjänsten
Direktrekrytering med goda anställningsvillkor
Fast lön och provision samt tjänstebil
Tillsättning: omgående eller enligt överenskommelse
Omfattning: heltid
Placering: Kista
Andara ansvarar för hela rekryteringsprocessen. Vid frågor, kontakta vår rekryteringsansvariga Linda Gadd på linda.gadd@andaragroup.se
. Urval kommer att ske löpande.
Ersättning

Lön enligt överenskommelse
