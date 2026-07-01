Säljare till Elproman - för dig som kan el och vill ta nästa steg
Performiq AB / Säljarjobb / Huddinge Visa alla säljarjobb i Huddinge
2026-07-01
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Tjänstebeskrivning & erbjudande
Har du en bakgrund som elektriker, jobbar idag på grossist eller inom teknisk försäljning och känner att det är dags för nästa steg?
Hos Elproman får du möjlighet att kombinera teknik, kundkontakt och affärer i en roll där du blir en viktig del av ett växande bolag med starka ägare, långa kundrelationer och produkter som används av några av Nordens mest välkända industriföretag.
Elproman har sedan många år hjälpt industri och grossister att hitta rätt kabel, kontaktdon och elkomponenter för rätt applikation. Vi säljer inte bara produkter – vi hjälper våra kunder att lösa tekniska utmaningar genom rådgivning, produktkunskap och skräddarsydda lösningar.
Vi är idag 32 medarbetare och sitter i Segeltorp söder om Stockholm.
Om rollen
Vi växer och söker nu ytterligare en säljare till vårt team där du kommer arbeta nära både kunder och leverantörer och ansvara för hela affären – från första förfrågan till färdig order.
Du blir en del av vårt säljteam där vi arbetar tätt tillsammans och hjälps åt för att hitta de bästa lösningarna för våra kunder.
Exempel på arbetsuppgifter
• Ta emot förfrågningar via telefon och mail
• Förstå kundens behov och tekniska krav
• Ha löpande kontakt med leverantörer som främst finns i Italien
• Begära in offerter och göra kalkyler
• Ta fram och presentera offerter till kunder som framför allt finns i Sverige, Norden och norra Europa.
• Utveckla relationer med både nya och befintliga kunder
• Följa upp affärer och projekt över tid
Personprofil
Vi tror att du har erfarenhet från elbranschen och förstår hur produkter, installationer eller industriella processer fungerar i praktiken.
Kanske arbetar du idag som:
• Elektriker och vill ta steget in på kontor
• Innesäljare eller teknisk säljare hos grossist
• Medarbetare på ett handels- eller teknikföretag inom el
• Teknisk support eller orderhantering med kundkontakt
Det viktigaste är inte exakt vilken titel du har idag – utan att du är nyfiken, serviceinriktad och tycker om att bygga relationer.
För att lyckas i rollen tror vi att du är:
• Ödmjuk och prestigelös
• Social och kommunikativ
• Driven och lösningsorienterad
• En lagspelare som gillar att samarbeta
• Strukturerad och noggrann
För rollen behöver du kunna kommunicera flytande på både svenska och engelska samt inneha B-körkort.
Vi ser gärna att du har en bakgrund inom idrott eller föreningsliv, eftersom vi ofta upplever att det skapar rätt inställning till lagarbete, ansvar och prestation.Publiceringsdatum2026-07-01Övrig information
Start: enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid och tillsvidare
Ort: Segeltorp, Stockholm
PerformIQ – rekrytering av personal med egenskaper från idrott/föreningsliv, är vår samarbetspartner och vi hänvisar eventuella frågor om tjänsten till Rekryteringskonsult Mattias Söderberg på mattias.soderberg@performiq.se
. Ansvarig rekryterare är på semester och urval startar 10 augusti.
Skicka in din ansökan redan idag då intervjuer sker löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen in med din ansökan!
Företagspresentation
Elproman är en ledande leverantör av specialkablar, kontaktdon och kundanpassade kablagelösningar till industrin. Sedan 1967 har vi hjälpt kunder att hitta rätt produkter och tekniska lösningar för sina verksamheter.
Idag är vi drygt 30 medarbetare i Segeltorp och sedan 2021 en del av KAMIC Group – en internationell koncern med cirka 2 000 medarbetare i 16 länder. Här kombineras det mindre företagets entreprenörsanda och snabba beslutsvägar med tryggheten och möjligheterna i en större koncern. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Performiq AB
(org.nr 556785-2677), https://performiq.se/
Hammarbybacken 31 (visa karta
)
120 30 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Elproman Kontakt
Mattias Söderberg mattias.soderberg@performiq.se Jobbnummer
9987898