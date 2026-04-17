Säljare till E-Handel med plock och pack för Online - Stora Coop Borås
2026-04-17
Vill du vara med och skapa Sveriges bästa kundupplevelse? Nu söker vi engagerade Säljare till Coop Väst!
Som Säljare på Stora Coop Borås ansvarar du för att utföra alla vanligt förekommande arbetsuppgifter i butik och säkerställa bästa möjliga kundservice. Du är ett viktigt ansikte utåt och arbetar enligt Coops riktlinjer, rutiner och värderingar. Du en nyckelperson i mötet med kunden och i arbetet att skapa en trivsam och inspirerande butik.
Vi söker dig som är serviceinriktad, positiv och trivs i ett högt tempo där du möter många människor varje dag. Du tar ansvar, samarbetar väl med andra och bidrar aktivt till en inkluderande arbetsmiljö. För att lyckas i rollen ser vi att du har en god fysik då arbetet kan innebära tunga lyft, och att du har en stark vilja att lära dig och utvecklas i din roll.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Plock och pack av varor för Coop Online
Det kan också bli arbetsuppgifter så som
Påfyllning och frontning av varor
Bygga säljande exponeringar
Kassaarbete
Hantera reklamationer och klagomål enligt rutiner
Egenkontroll, städning och ordning i butik, lager och personalutrymmen
Skötsel och rengöring av maskiner och utrustning
Följa fys- och svinnrutiner
Bidra till ständiga förbättringar och en bra arbetsmiljö
Beroende på butikens behov kan du även arbeta med:
Varubeställningar
Returer, mottagningskontroller och följesedlar
Hantering av CAO
Prisskyltning och kampanjskyltning
Prisändringar
Öppna och stänga butiken enligt gällande rutiner.
Varför Coop?
Hos oss får du möjlighet att utvecklas inom detaljhandeln och arbeta i en organisation med ett starkt fokus på hållbarhet. Du blir en del av ett engagerat team med en värderingsstyrd kultur, där du samtidigt får chansen att bidra till Sveriges viktigaste konsumentkraft.
Tjänsten är en Tillsvidareanställning på 20h/v med tillträde 2026-06-01 eller enligt överenskommelse. Arbetstiderna dag- och kvällsarbete måndag till fredag. Arbetstiden kan starta kl.06:00. Vi tillämpar provanställning. Rekrytering sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas redan innan sista ansökningsdag.Publiceringsdatum2026-04-17Kvalifikationer
God svenska i tal och skrift är ett krav
18 år fyllda då du ska kunna arbeta självständigt i kassan
Punktlighet
Meriterande:
Erfarenhet och kompetens från detaljhandel och/eller andra serviceyrken är meriterande
Gymnasieutbildning.
Flerspråkighet.
Grundläggande kunskaper i butiksekonomi eller livsmedelshantering.
Vill du veta mer om tjänsten kontakta Benjamin Stenberg mejl: boras.online@coopvast.se
Välkommen med din ansökan tillsammans med personligt brev och CV snarast. Ansök via Coop.se
Coop är en av Sveriges största arbetsgivare med många utmanande jobb. Vi är inne i en spännande förändringsresa för att kunna möta framtidens matkunder lika bra och lika naturligt i våra fysiska butiker som på Coop.se.
Förändringen som pågår innebär extra många utmaningar, men även möjligheter. Och du är aldrig ensam. Är det någonting vi är extra stolta över så är det våra medarbetare. Genom att ha lyckats rekrytera många kompetenta medarbetare jobbar vi tillsammans mot framtiden.
Det nya Coop ska stå för attraktiva butiksupplevelser med prisvärd mat, starka egna varumärken, ett unikt medlemsprogram och ett tydligt ledarskap inom ekologi, hälsa och hållbarhet. Kort sagt: Vi vill vara den goda kraften i svensk dagligvaruhandel.
Med cirka 650 butiker i Sverige och 3,4 miljoner medlemmar är Coop Sveriges enda medlemsägda matkedja.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
