Säljare till CleanSea. Hjälp havet genom samtal med varma kunder
Ocean Cleaning Sweden AB / Säljarjobb / Örebro Visa alla säljarjobb i Örebro
2026-02-04
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ocean Cleaning Sweden AB i Örebro
, Uddevalla
eller i hela Sverige
Vill du ha ett säljarbete där du ringer människor som redan gillar det vi gör och där syftet faktiskt betyder något?
Hos CleanSea jobbar vi varje dag för att skydda havet, och nu söker vi fler som vill hjälpa oss att växa genom att skapa långsiktigt engagemang hos privatpersoner.
Om rollen
I denna roll kontaktar du personer som redan har stödjt CleanSea tidigare.
Ditt uppdrag är att:
Prata med dem om vårt arbete för havet.
Bygga relation och förtroende.
Erbjuda medlemskap (månadsgivare).
Det här är inte callcenter-försäljning. Samtalen är personliga, respektfulla och bygger på ett gemensamt intresse för miljö och hav.
Vem vi tror att du är:
Du tycker om att prata med människor och lyssna på deras motivation.
Du är trygg i samtal och kan förklara saker på ett enkelt sätt.
Du bryr dig genuint om miljö, hav och hållbarhet.
Erfarenhet av försäljning är ett plus, men inte ett krav.
Vad CleanSea erbjuder:
Ett arbete med tydligt syfte och mening.
Ett engagerat, varmt och positivt team.
Flexibilitet i arbetstider.
Kontor i centrala Örebro med riktigt bra arbetsmiljö.
Utveckling, coaching och stöd. Vi vill att du ska växa.
Ansök genom att skicka personligt brev om dig själv till info@cleansea.co
. :)
Vi anställer löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: info@cleansea.co Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ocean Cleaning Sweden AB
(org.nr 559214-1203)
703 61 ÖREBRO Arbetsplats
CleanSea Jobbnummer
9724040