Framtiden i Sverige AB / Säljarjobb / Falun2021-04-02Är du Canons nästa stjärnskott? Brinner du för säljprocessen, gillar fart och fläkt samt att ha kul på jobbet? Då kan detta vara en tjänst för dig! Ansök idag eller tipsa en vän!2021-04-02I din roll som säljare på Canon Business Center, är din huvudsakliga uppgift att hjälpa kunderna på deras digitaliseringsresa och skapa nya kundrelationer, vårda befintliga samt vara lyhörd för eventuella behov hos kunderna. Produkterna som du säljer är olika typer av kontorsmaskiner, mjukvaror samt tjänster. Vid introt kommer du att utbildas under en tvåveckorsperiod för att komma in i rollen, samt lära dig de olika systemen etcetera. Din vardag är dynamisk och omväxlande där stor vikt läggs vid att du som person har ett driv utöver det vanliga. Är du en person som vågar testa nya banor samt är orädd och målinriktad -då kommer du lyckas i den här rollen!På Canon erbjuds du fantastiska möjligheter till personlig utveckling och du får chansen att arbeta med ett team framgångsrika säljare och utvecklas tillsammans med dem. Du har stora möjligheter att bli riktigt vass inom området då företaget satsar på sina medarbetare genom att kontinuerligt utbilda de anställda. Mer information om företaget ges vid en eventuell intervju.För att passa in i den här rollen bör du gilla ett högt tempo och ha ett pannben av stål. Vi ser att du som person är ambitiös, och vågar ta för dig. Du gillar utmaningar, och att fira framgångar med ditt team!Skallkrav:Gymnasial utbildningSvenska i tal och skriftKörkort BPlus i kanten om du har tidigare erfarenhet av försäljning.Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige samt i Oslo.Ort: FalunStart: Enl. överenskommelseKontakt: I den här rekryteringen samarbetar Canon Business Center med Framtiden AB och alla eventuella frågor kring rekryteringen är välkomna till ehlin@framtiden.com Urval samt intervjuer sker löpande så tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.Sista dag att ansöka är 2021-05-02Framtiden i Sverige AB5671059