Säljare till Brandt Bil i Falun
HR-Utveckling Dalarna AB / Butikssäljarjobb / Falun Visa alla butikssäljarjobb i Falun
2026-07-24
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Vill du arbeta nära kunden, vara där affären händer och sälja hela vårt erbjudande?
Nu söker Brandt Bil en allsidig, lyhörd och affärsdriven säljare till vår anläggning i Falun.
Hos oss får du arbeta nära kunden, sälja hela vårt erbjudande och vara en tydlig representant för Brandt.
Om rollen
Som säljare hos oss arbetar du med försäljning av Ford, Ford Transportbilar samt begagnade bilar – mot både privatkunder och företagskunder. Rollen är bred och varierad, där du ansvarar för hela säljprocessen från första kontakt till levererad bil.
Du är inte bara i bilhallen – du är närvarande ute hos kund, tar emot besökande kunder, gör uppsökande aktiviteter och visar bilar på plats. För oss är det viktigt att du trivs med kundmöten, bygger relationer och vill arbeta där affären sker. Publiceringsdatum2026-07-24Profil
Du är en allsidig person som trivs med variation, ansvar och att arbeta nära hela affären – från första kundkontakt till avslut. Du bygger långsiktiga relationer, är synlig i kundernas vardag och förstår värdet av ett personligt bemötande. Med ett stort eget driv arbetar du målmedvetet mot uppsatta mål och sätter alltid kundupplevelsen i första rummet.
Du är lyhörd för kundens behov, flexibel och lösningsorienterad, och tycker om att synas, vara ute och möta kunder i deras vardag. Arbetsdagen är varierad och består av försäljning i bilhallen, proaktiv kundbearbetning via telefon och digitala kanaler samt personliga kundmöten och uppsökande försäljningsarbete.
Vi ser gärna att du har tidigare säljerfarenhet och god lokalkännedom, men viktigast är din inställning. Du är en lagspelare som tar initiativ, samarbetar mot gemensamma mål och ser möjligheter i varje kundmöte.
Vi erbjuder dig
Hos Brandt blir du en del av ett stabilt och familjeägt företag där långsiktighet, engagemang och utveckling står i centrum. Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med inledande provanställning, lön och försäkringar enligt kollektivavtal samt attraktiva förmåner såsom friskvårdsbidrag och personalrabatter. Du får även kontinuerlig utbildning inom försäljning och den senaste fordonstekniken, och blir en del av en trivsam arbetsmiljö där vi aktivt investerar i både våra medarbetare och våra anläggningar.
Vill du arbeta nära kunderna, ta ansvar för hela affären och vara en synlig del av Brandt i Falun?
Då vill vi gärna höra från dig! Intervjuer sker löpande.
Välkommen att bli en Brandtare!
Brandt Bil AB grundades år 1929 av Stanley Brandt och är en av Sveriges första Volvo-handlare. Genom åren har familjeföretaget Brandt vuxit och består idag av moderbolaget Brandt Bil och fyra dotterbolag Brandt Personbilar AB, Brandt Fordon AB, Brandt Lastvagnar AB och Brandt Båt AB. Vi har 34 anläggningar på 26 orter och är cirka 800 medansvariga.
Genom våra värdeord Engagerade, Personliga och Ansvarstagande – strävar vi tillsammans mot vår vision Rörelsefrihet i världsklass, genom generationer! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare HR-Utveckling Dalarna AB
(org.nr 559078-8500)
791 77 FALUN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
HR Dalarna Kontakt
Jenny Löweskog jenny@hrdalarna.se 0708219699 Jobbnummer
10010685