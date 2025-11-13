Säljare till B2B Projekt, Arkitekter & Fastighetsägare
Gardhill i Sverige AB / Säljarjobb / Malmö Visa alla säljarjobb i Malmö
2025-11-13
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gardhill i Sverige AB i Malmö
, Varberg
eller i hela Sverige
Säljare till B2B - Projekt, Arkitekter & Fastighetsägare
Placeringsort: Malmö/Jägersro
Anställningsform: Heltid, fast lön + provision
Hill Ceramic söker nu en erfaren och drivande B2B-säljare med dokumenterad bakgrund inom kakel, klinker och badrumsinredningar - redo att ta nästa steg i karriären hos ett expansivt bolag inom kakel, klinker och badrumsinredningar.Publiceringsdatum2025-11-13Om tjänsten
Du kommer att spela en nyckelroll i vår satsning på proaktiv bearbetning av byggprojekt, fastighetsägare och arkitekter. Ditt fokus är att både utveckla befintliga affärer och bygga nya långsiktiga relationer med kunder i Sverige och Danmark.
Ditt arbete utgår från våra nya moderna lokaler i Jägersro, Malmö - Du tar med dig dina tidigare erfarenhet och ditt befintliga nätverk inom branschen. Du har under åren byggt upp relationer med arkitekter, byggbolag och fastighetsägare, och vet hur man identifierar rätt projekt och tar kontakt i rätt tid.
Arbetet är en kombination av uppsökande försäljning ute på fältet och strategiskt innesälj via vårt digitala offertsystem, där vi samlar in offertförfrågningar från både Sverige och Danmark.
Vi har redan ett starkt flöde av inkommande leads - men det är framför allt genom dina egna kontakter, kunskap och affärsmannaskap som du driver affären hela vägen i mål med hjälp av teamet.
Vi söker dig som:
Har minst 5 års erfarenhet av försäljning inom kakel, klinker och badrum mot B2B-segmentet,
Har ett upparbetat nätverk inom byggbranschen: arkitekter, byggbolag, fastighetsutvecklare
Är van vid att arbeta projektbaserat, gärna från förfrågan till avslut
Är självgående, affärsmässig och målinriktad
Trivs i ett högt tempo och med stort eget ansvar
Har god systemvana och vana att arbeta strukturerat med CRM, offerthantering och uppföljning
Du får gärna vara digital senior som vill dela med dig av erfarenheter, kunskaper och viljan att utvecklas tillsammans med teamet.
Bor i Malmö eller dess närområde och har möjlighet att arbeta både i fält och på plats i Malmö
Vi erbjuder dig:
En nyckelroll i ett nytt B2B-team, där du får vara med och forma strukturer och arbetssätt i en prestigelös miljö där vi behandlar varandra väl och stöttar varandra
En tjänst i ett snabbt växande företag med stabil grund - vi är en väletablerad e-handel som nu växlar upp inom projektförsäljning
Helt nyrenoverade lokaler med showroom, kontor och lager på 3 300 m2 i Jägersro
Fast lön med provisionsmodell
En dynamisk arbetsmiljö med engagerade kollegor i Sverige och med ett back office (dotterbolag) i Ukraina som stöder er dig i produktfrågor, leverantörskontakter m.m..
Nya moderna utställningslokaler på Jägersro för kundmöte på plats
Möjligheter till vidareutveckling och utökat ansvar på sikt
Om Hill Ceramic
Hill Ceramic är en ledande aktör inom e-handel och distribution av kakel, klinker från ledande tillverkare i Italien och Spanien, badrumsinredningar och interiörprodukter. Vår kundbas omfattar både privatpersoner och företag i Sverige, Danmark och Norge. Vi har nyligen flyttat hela vår verksamhet till nya lokaler i Malmö där vi samlat lager, kontor och showroom - och är nu redo att ta nästa steg med en offensiv B2B-satsning.
Ansök nu och bli en del av vår tillväxtresa.
Skicka din ansökan till rekryteringteam@hillceramic.se
eller kontakta oss för mer information. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-13
E-post: rekryteringteam@hillceramic.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gardhill i Sverige AB
(org.nr 556865-6986), https://hillceramic.se/
Galoppgatan 4 (visa karta
)
213 77 MALMÖ Arbetsplats
Hill Ceramic Jobbnummer
9603051