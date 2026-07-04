Säljare till asiatisk livsmedelsgrossist
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Är du en driven säljare med passion för mat, relationer och internationella affärer? Bemano AB rekryterar nu flera säljare till en av Skandinaviens ledande grossister inom asiatiska livsmedel. Här får du möjligheten att kombinera din säljkraft med ett brett, spännande sortiment och ett team som brinner för det de gör.Publiceringsdatum2026-07-04Om företaget
Vår kund är en välkänd och etablerad grossist inom asiatiska livsmedel med lång erfarenhet av import, distribution och försäljning till restauranger, butiker och företagskunder i hela Skandinavien. Sortimentet omfattar tusentals produkter – från färskvaror och frysvaror till kryddor, nudlar, konserver, snacks och drycker.
Verksamheten präglas av hög servicegrad, djup produktkunskap och nära relationer med både svenska kunder och internationella leverantörer. Du blir en nyckelspelare i att stärka och utveckla företagets position på marknaden.
Om rollen
Som säljare hos vår kund är du ansiktet utåt och motorn i affärsutvecklingen. Du arbetar självständigt med hela säljcykeln – från prospektering till avslut – och bygger långsiktiga relationer med kunder inom restaurang, butik och grossistled.
• Bygga upp, vårda och utveckla långsiktiga kundrelationer
• Prospektera och kontakta nya kunder inom restaurang, butik och grossistled
• Driva säljprocessen från första kontakt till offert, förhandling och avtal
• Presentera sortiment, nyheter och kampanjer på ett affärsmässigt och engagerande sätt
• Samarbeta med inköp, lager och logistik för att säkerställa en utmärkt kundupplevelse
• Följa upp försäljningsmål, kundaktivitet och prognoser
Vi söker dig som
Du är en självgående och resultatorienterad säljare som trivs med att skapa nya affärer och bygga förtroende. Du har ett genuint intresse för mat och internationella kulturer, och du ser varje kundmöte som en möjlighet att skapa värde.
✓ Erfarenhet av B2B-försäljning, gärna inom livsmedel, handel, restaurang, grossist eller import/export
✓ Självgående, resultatinriktad och trygg i att skapa nya affärer
✓ Förmåga att bygga förtroende och långsiktiga relationer
✓ Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift
✓ Intresse för asiatisk matkultur och ett nyfiket affärssinne
✓ B-körkort
Meriterande språkkompetens
Kunskaper i ett eller flera asiatiska språk – exempelvis malaysiska, thailändska eller kinesiska – är starkt meriterande och öppnar dörrar till specifika kund- och leverantörsnätverk. Det är inget formellt krav, men ett tydligt konkurrensförsprång.
Din personliga profil
Du är en relationsskapande och affärsdriven person som trivs med ansvar, variation och kundkontakt. Du kombinerar struktur med högt tempo och arbetar metodiskt med både befintliga kunder och nya affärsmöjligheter. Du är nyfiken, kommunikativ och har lätt för att skapa förtroende i mötet med olika människor och kulturer.
Karriärutveckling & tillväxt
Vi tror på att investera i våra medarbetare. Som säljare hos vår kund får du:
Löpande produktutbildningar Fördjup kunskap om sortimentet ger dig ett naturligt övertag i kundmötet
Mentorskap och nära teamsamarbete du är aldrig ensam, utan stöttas av erfarna kollegor
Möjlighet att växa med företaget i takt med att du levererar resultat öppnas dörrar till utökat ansvar och nya marknader
Internationella kontakter samarbete med leverantörer och partners i Asien ger dig en unik global erfarenhet
Företagskultur & värderingar
Vår kund är ett företag där mångfald är en styrka och nyfikenhet en drivkraft. Här möts du av en internationell och mångkulturell arbetsmiljö där olika bakgrunder och perspektiv berikar vardagen. Kulturen präglas av:
Öppenhet och inkludering alla röster räknas och mångfald ses som en konkurrensfördel
Passion för mat och kvalitet produkterna är i centrum och stolthet genomsyrar hela verksamheten
Teamanda och gemenskap ett tight team som stöttar varandra och firar framgångar tillsammans
Högt tempo och driv en dynamisk miljö där initiativtagande och resultat uppmuntras
Vi erbjuder
Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning
Fast lön och provision baserad på försäljningsresultat
En internationell och mångkulturell arbetsmiljö
Ett brett sortiment och en etablerad kundbas att utveckla
Tydlig introduktion och nära samarbete med teamet
Goda möjligheter att påverka din egen försäljning och inkomst Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03
E-post: chivai@bemano.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "B2B säljare Göteborg". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bemano AB
(org.nr 559487-6426)
422 46 HISINGS BACKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
chivai Luong chivai@bemano.se Jobbnummer
9992628