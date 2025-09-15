Säljare till Al Dente Göteborg heltid, tillsvidare
Samantha Öberg AB / Säljarjobb / Göteborg Visa alla säljarjobb i Göteborg
2025-09-15
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Samantha Öberg AB i Göteborg
, Stockholm
eller i hela Sverige
Säljare till Al Dente Göteborg - heltid, tillsvidare
Al Dente är ett italienskt koncept som erbjuder matlagningskurser, vinprovningar, företagsevent och privata middagar - allt med hjärtat i den italienska matkulturen. Vi skapar upplevelser där människor möts, lagar mat tillsammans och njuter av livet. Vår verksamhet finns i både Stockholm och Göteborg, och vi växer snabbt.
Om oss Hos Al Dente är dagarna intensiva, färgstarka och fulla av energi. Tempot är högt, tonen är livlig och det skrattas mycket. De flesta av oss kommer från Italien, vilket genomsyrar både vår arbetsstil och vår passion för mat, människor och kultur. Vi är inte släkt, men vi fungerar som en familj - med stark gemenskap, värme och respekt. Vi gör mycket tillsammans även utanför arbetstid, både privat och i jobbsammanhang. Det är därför avgörande att du som söker har rätt personlighet för att passa in i vår dynamiska miljö. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
E-post: recruiting@aldentestockholm.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Säljare Göteborg". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Samantha Öberg AB
(org.nr 556868-4517) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Al Dente Jobbnummer
9509889