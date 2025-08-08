Säljare till 7-Eleven S:t Eriksgatan 89, Stockholm
Reitan Convenience Sweden AB / Butikssäljarjobb / Stockholm
2025-08-08
Drömmer du om att jobba med service och försäljning? 7-Eleven är världens största conveniencekedja som i snart 100 år funnits för att lösa vardagliga behov under dygnets alla timmar. Den första 7-Elevenbutiken i Sverige öppnade 1984 och idag finns närmare 90 stycken butiker över landet.
För oss är service god, snabb och enkel. Vi brinner för att alltid erbjuda den bästa servicen till människor på väg. Våra kunder står alltid i centrum men det är lika viktigt att vi som jobbar här trivs. Vi jobbar hårt men har också mycket kul på vägen! Vi använder oss av test som matchas mot en kravprofil för att säkerställa en rättvis och träffsäker bedömning i vår rekryteringsprocess. För att kunna gå vidare i rekryteringsprocessen behöver du genomföra testet. Om du väljer att avstå innebär det tyvärr att vi inte kan ta din ansökan vidare. Du erhåller testlänk i ett separat mejlutskick när du skickat in din ansökan (kontrollera din skräppost om mejlet uteblir).
Rollen som säljare
Din viktigaste uppgift som säljare är att ge service i toppklass till våra kunder. Här ingår allt från kassaarbete och bakning till att plocka varor och hålla rent och snyggt i butiken.
Att vara butikssäljare passar dig som är social, självständig och orädd. I våra butiker är det ofta ett högt tempo, du jobbar självständigt och olika tider på dygnet. Du behöver vara en riktig mångsysslare för att kombinera allt som ska göras i butiken samtidigt som du möter alla kunder med ett leende.
Dina erfarenheter
Du har fyllt 18 år, har gått i gymnasiet samt behärskar svenska. Du gillar att ha det rent och fräscht omkring dig, du är stresstålig och villig att jobba varierande tider. Vi ser även att du kan lämna referenser från 2 personer.Publiceringsdatum2025-08-08Om tjänsten
Tjänsten är en visstidsanställning på deltid med 15 timmar per vecka. Dina arbetstider kommer att variera enligt ett rullande fyraveckorsschema.
Vi erbjuder lön enligt detaljhandelsavtalet. Förutom lön reglerar kollektivavtalet även OB-regler och arbetstider.
Läs mer om oss på 7-Eleven.se
Varmt välkommen - tillsammans bygger vi drömmar!
Om 7-Eleven
7-Eleven är den lokala och schyssta lilla butiken med ett brett och matigt erbjudande, produkter som löser vardaglig problem samt ett personligt bemötande.
Våra butiker ägs av Reitan Convenience i Sverige och drivs av egenföretagare enligt vårt franchisingskoncept.
Reitan Convenience i Sverige
Reitan Convencience Sverige äger 7-Eleven, Pressbyrån och PBX. Bolaget är en del av Reitan Convenience som driver 2 000 conveniencebutiker i sju olika länder i Norden och Baltikum. Ersättning
