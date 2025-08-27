Säljare till 3Butiken Gränby, deltid 75%timanställning
Vi står nu med öppna armar, redo att välkomna vår nästa buddy till 3Butiken Gränby. 3Butikerna är en av Tres viktigaste kanaler när det kommer till att skapa nöjda och lojala kunder. Detta gör vi genom vårt servicefokus, vår kunskap och vårt engagemang!
En dag som Säljare i vår 3Butik
Det är starten på en ny dag. Du ser till att göra butiken i ordning för dagen, ser till att butiken är städad och fin, kollar försäljningsresultat och sätter därefter mål för dagen. Du läser på om vår senaste produktlansering och om våra pågående kampanjer. Snart öppnar du butiken och är redo för dagens första kundmöte.
Under dagen kommer du och din chef att gå igenom försäljning, kundnöjdhet, daglig drift och du kommer att få regelbunden coachning. Du håller dig uppdaterad vad gäller utbildningar, nya produkter, kampanjer och tjänster. Tillsammans med dina kollegor strävar du efter att nå butikens budget och leverera kundmöten med hög kvalitet.
Vi erbjuder dig
- Att vara en del av Sveriges bästa arbetsplatser enligt Great Place To Work samt att vi är stolt samarbetspartner till Women in Tech och Tjejer Kodar
- En anställning på deltid 75% med fast månadslön och provision.
- En timanställning med timlön och provision.
- Kontinuerlig utbildning och utveckling
- En företagskultur vi är mycket stolta över
- Kul på jobbet! Bland annat genom kvartalsvisa tävlingar som ger en möjlighet till fina priser
- Att
vara en del av att leverera kritisk infrastruktur och bidra direkt till
samhällsnyttan
Vem är du?
Vi tror att du är serviceinriktad och intresserad av försäljning. Som person är du relationsskapande och kommunikativ, och drivs av att arbeta mot mål. Vi ser också att du är ansvarstagande och en riktig buddy! Att arbeta som Säljare i 3Butik innebär att arbetstiden är förlagd på både dagtid och kvällstid samt vardagar och helger, så en förutsättning är att detta passar din livssituation. Du behöver också vara minst 18 år och kunna svenska och engelska.
Välkommen med din ansökan!
Låter det här som något för dig? Vad roligt, vi ser fram emot din ansökan!
Att söka jobbet är enkelt och går snabbt, du behöver bara besvara några urvalsfrågor direkt i annonsen. Vi tar inte emot CV eller personligt brev, eftersom vi är mer intresserade av vem du är och vad du kan bidra med, än vad du gjort tidigare.
För att ge alla samma chans att visa sin potential använder vi tester som första steg i rekryteringsprocessen.
Lite bra info att känna till:
- För våra slutkandidater gör vi referenstagning och bakgrundskontroll. Du får mer information om detta längre fram i processen.
- Rekryteringen pågår parallellt med den händelserika vardagen i 3Butiken, så det kan ibland ta lite tid innan du hör från oss, men vi går igenom ansökningar löpande och återkopplar så snart vi kan!
Varmt välkommen till oss på Tre!
Vi drivs av att hela tiden försöka göra saker bättre, på nya och annorlunda sätt. Vi ser oss själva som en avgörande del av Sveriges samhällsstruktur, eftersom vi vet att pålitlig uppkoppling är en viktig grundsten i dagens digitala värld.
Tre föddes som utmanare och är en organisation i ständig rörelse. Vi strävar efter att vara i framkant i allt vi gör. Vi är övertygade om att det är människorna och kulturen på Tre som är avgörande för vår utveckling.
När du startar din resa på Tre finns det oändliga möjligheter att växa och utvecklas med oss.
WE THINK LIKE CHALLENGERS - I en föränderlig värld, är vi på Tre nyfikna och ständigt öppna för nya lösningar. På Tre anpassar vi vägen framåt allt eftersom vi provar och lär oss vad som funkar bäst.
WE WORK LIKE CHAMPIONS - På Tre gör vi alltid vårt bästa. Vi känner ägandeskap för vår uppgift, sätter tydliga mål och håller fokus på det som gör mest nytta för affären.
WE ACT LIKE BUDDIES - På Tre är vi schyssta kollegor. Vi samarbetar med varandra över team och funktioner, vi bollar idéer, ger och tar emot feedback. Ersättning
Fast och rörlig lön Så ansöker du
