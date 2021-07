Säljare Sundsvall - Momentum Industrial AB - Exelect AB - Säljarjobb i Sundsvall

Exelect AB / Säljarjobb / Sundsvall2021-07-07Momentum Industrial AB är en marknadsledande distributör av industriella komponenter till den svenska och norska industrin. Vår mission är tillsammans för en hållbar industri, vilket för oss innebär att vi finns till för att tillsammans med våra intressenter bidra till att skapa en hållbar industri ur ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Vi omsätter cirka 1,2 miljarder SEK och har 340 talangfulla medarbetare. Momentum Industrial AB ingår i Momentum Group-koncernen som är noterat på Stockholmsbörsen. För ytterligare information, besök gärna vår hemsida: www.momentum-industrial.com SÄLJARE SundsvallMomentum expanderar och vi söker nu en resultatorienterad säljare med placering på vårt kontor i Sundsvall.Arbetsuppgifter Du kommer att ansvara för att försäljning och kundkontakter sköts med hög servicenivå och gott affärsmannaskap. Du kommer efter internutbildning att sköta fältförsäljning till både befintliga och nya kunder enligt planerad budget. Rollen som rådgivare i frågor kring våra produkters användningsområden är viktig, men ett professionellt bemötande i kontakterna med våra kunder och din tekniska nyfikenhet och villighet att hjälpa kunden är det som avgör hur väl Du kommer att lyckas i din roll. Vi har löpande internutbildning i de produktgrupper du kommer att sälja och ett kunnigt team som stöd.KvalifikationerVi ser gärna att Du har genomfört din gymnasieutbildning inom något teknikorienterat område, god teknisk förståelse och att Du har erfarenhet av försäljning. Tidigare praktisk erfarenhet från industrin eller från att ha hobbyskruvat är en merit.Personliga egenskaperDu är öppen och enkel med ett genuint intresse för att träffa och hjälpa kunder med tekniska lösningar. Du har förmågan att skapa långsiktiga kundrelationer genom att anpassa din kommunikation till olika kunskapsnivåer och att lyssna aktivt. Gladlynt med glimten i ögat, engagerad och tålmodig. Du har god förmåga att uppnå resultat genom bra planering, genomdrivande och uppföljning. Vi söker Dig som har vilja och attityd att förse svensk industri med kunskap och produkter med målet att öka våra kunders produktivitet och maskintillgänglighet. Du behöver inte vara expert på alla teknikområden från början och om du är rätt person ser vi dig gärna långsiktigt i vårt team.Placeringsort:Sundsvall men du får gärna bo i området runt Kramfors, Ånge eller Hudiksvall eftersom du ofta utgår hemifrån och planerar och bokar upp dig vissa dagar från kontoret i Sundsvall.Tillträde:Enligt överenskommelse.INTRESSERAD?Ansök då via Exelects hemsida genom att trycka på "SÖK HÄR" där du kan svara på en kort intervju som tar några minuter och ladda ner ditt brev och CV eller via www.exelect.se under fliken jobbpool.Om Du har några frågor: Kontakta Inger Östlund 0765-26 14 03, inger@exelect.se som är vår samarbetspartner i denna rekrytering.Vi vill ha din ansökan senast: 20 augusti. Skicka gärna in din ansökan direkt eftersom vi rekryterar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstidens slut.2021-07-07Sista dag att ansöka är 2021-08-20Exelect ABLinköpingsvägen 385731 SUNDSVALL5851716