Säljare Stockholm - Snittlön 33.000kr/mån!
Hemmapartner AB / Säljarjobb / Stockholm
2026-03-24
HemmaPartner växer och söker nu fler säljare till vårt team.
Det här är en perfekt möjlighet för dig som vill ha ett socialt, utvecklande och välbetalt jobb - där du får en tydlig väg in i försäljning, även om du inte har arbetat med sälj tidigare.
Hos oss arbetar du med HemmaPartners egna tjänster inom ventilation och service, där du hjälper villa- och husägare att skapa ett bättre och hälsosammare inomhusklimat. Du säljer tjänster som kunder verkligen har nytta av - på riktigt.
Du träffar kunder genom personliga hembesök, lyssnar in deras behov och presenterar lösningar som är anpassade efter varje hem. När affären är klar tar våra tekniker över och genomför arbetet.
Här får du ett jobb med frihet, variation och stora möjligheter att utvecklas.
Som säljare på HemmaPartner får du:
• Ingen erfarenhet krävs - du får en komplett utbildning från start inom både tjänsterna och säljteknik * Daglig coachning från ledare med lång erfarenhet inom försäljning * Garantibonus + provision utan tak (snittlön 33 000 kr/mån) * Tydlig karriärstege - väx internt och ta klivet mot exempelvis teamleader * Ett fantastiskt team med energi, gemenskap och stark motivation * Möjlighet till tjänstebil
Vi söker dig som:
• Är social och trivs med att träffa människor * Har driv och vill utvecklas snabbt * Motiveras av tydliga mål och resultat * Talar och skriver obehindrat på svenska
Arbetstider: Måndag-fredag 12:00-21:00 (inga tidiga morgnar)
Har du frågor om tjänsten? Kontakta Emma Andersson, Rekryterare Emma@hemmapartner.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7451906-1910027". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hemmapartner AB
(org.nr 559430-2753), https://hemmapartner.teamtailor.com
115 41 STOCKHOLM
