Säljare (sommarjobba) - Telenor Shop in Shop på Costco
Letar du efter en arbetsplats för framtiden?
2024 lanserade vi ett helt nytt och spännande butikskoncept - Telenor Shop in Shop. Vår första butik öppnade i Costco Stockholm, och har sedan dess blivit en succé! Nu söker vi dig som vill bli en del av vårt härliga team och fortsätta skapa en kundupplevelse i världsklass.
Hos oss får du chansen att arbeta i en dynamisk miljö där engagemang, kundfokus och teamkänsla står i centrum. Som säljare hos Telenor möter du kunder varje dag och hjälper dem att hitta den bästa lösningen för deras behov - oavsett om det gäller mobilabonnemang, bredband eller våra senaste produkter och tjänster. Vi strävar alltid efter att hitta den bästa lösningen för varje kund och göra det komplicerade enkelt i alla lägen.
Är du den vi söker?
Vi behöver dig som är på tårna! Du har en genuin vilja att lära och utvecklas så att vi kan möta kunders ständigt föränderliga behov - idag och imorgon.
Driv och engagemang är något vi värderar högt, och vi ser det som en grund för att skapa resultat och långsiktig framgång. Vi söker dig som har disciplin i ditt arbete - du tar ansvar och ser till att dina uppgifter blir gjorda på ett effektivt sätt. Du ser möjligheter där andra ser hinder och tar initiativ för att skapa de bästa förutsättningarna - både för kunden, teamet och dig själv.
För att söka denna tjänst behöver du ha fyllt 18 år och behärska svenska i både tal och skrift. Det är även meriterande om du har tidigare erfarenhet av kundkontakt, exempelvis inom kundservice eller försäljning, antingen över telefon eller i butik. Har du dessutom grundläggande kunskaper i säljteknik ser vi det som ett stort plus.
Så kommer du göra skillnad hos oss
Som butikssäljare befinner du dig i hjärtat av vår verksamhet - i kundmötet. Att öppna dörrarna till butiken, innebär att komma rakt in i pulsen. Det är här vi hjälper våra kunder att få ett bättre abonnemang, den senaste hårdvaran eller att fixa fakturastrulet. Det handlar helt enkelt om att få bort vardagens störningsmoment så att våra kunder kan fokusera på det viktiga i livet.
Ge kundservice i världsklass: Du möter kunderna där de är, och skapa en upplevelse som överträffar förväntningarna.
Rådgivning: Genom att kombinera produktkunskap och lyhördhet guidar du kunden till rätt lösningar.
Bidra till kampanjer och aktiviteter: Du håller dig uppdaterad om aktuella erbjudanden och bidrar till en trivsam och engagerande butiksmiljö för alla besökare.
Hålla butiken i toppskick: I nära samarbete med teamet säkerställer du en trivsam, välorganiserad och inbjudande butiksmiljö.
Våra löften till dig
Vi är bättre tillsammans. Hos oss möts du av en familjär och inkluderande kultur, en stark gemensam värdegrund och ett ledarskap som ger dig frihet och handlingskraft. Vi tror på att ge varandra förtroende och frihet att agera och fatta beslut, samtidigt som vi är där för varandra i med- och motgångar.
Vi stöttar relationer och samhällen. Telenor är ett samhällsbärande företag och här får ditt arbete ett större syfte. Vi skapar värde för miljoner människor varje dag och har ett kundnära förhållningssätt där mänskliga relationer står i centrum.
Vi ger plats för livet. Vi finns där genom livets alla faser och erbjuder trygghetspaket i form av bl.a. kollektivavtal, tjänstepension, friskvårdsbidrag och möjlighet att skräddarsy försäkringslösningar som passar just dig, för ditt behov här och nu. Som tillsvidareanställd har du dessutom vår förmån "två give-me-a-break-days" per år som ger dig en extra paus med möjlighet till återhämtning och välmående.
Vi bjuder in till en spännande karriärresa. Din utveckling står i centrum och hos oss är lärande en del av kulturen. I butikerna fokuserar vi på att coacha, utveckla och ge dig rätt verktyg för att trivas och växa. Telenor erbjuder både fysiska och digitala utbildningar anpassade för just din utvecklingsresa. Genom Växa, vår utbildningsplattform, och andra lärandeinitiativ får du därmed möjligheten att utvecklas och forma din egen karriär. Majoriteten av våra tjänster tillsätts internt så när du vill vidare väntar möjligheterna här.
Sök till oss idag
Vill du ta ditt nästa steg i karriären med oss? Vi ser fram emot din ansökan! Vi träffar kandidater löpande så hör av dig redan idag. Observera att vi inte tar emot ansökningar via mejl.
Bra att känna till
Om du går vidare i rekryteringsprocessen kommer du få göra tre tester som fokuserar på din personlighet och färdigheter. Enligt Telenors policy genomför vi även bakgrundskontroll på slutkandidat i samtliga rekryteringar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-04
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7603581-1956628". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Telenor Sverige AB
(org.nr 556421-0309), https://careers.telenor.se
Saluvägen 5 (visa karta
)
187 66 TÄBY Arbetsplats
Telenor Sweden Jobbnummer
9865432