Säljare (Sommarjobb) - Heltid/Deltid - Zperfume Sweden, Kista Galleria
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2026-06-29
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Om jobbet
Säljare (heltid/deltid) – Sommarjobb – Zperfume Sweden, Kista Galleria
Zperfume Sweden är ett svenskt parfymvarumärke med fokus på kvalitet och unika dofter. Vi söker nu en engagerad säljare till vår butik i Kista Galleria.
Start omgående.
Anställningen gäller till och med 31 augusti 2026. Om vi trivs med samarbetet finns god möjlighet till tillsvidareanställning.Publiceringsdatum2026-06-29Dina arbetsuppgifter
Sälja parfymer och hjälpa kunder att hitta rätt doft.
Ge professionell kundservice.
Kassaarbete.
Hålla butiken ren, organiserad och välfylld.
Ta emot leveranser och fylla på varor vid behov.
Vi söker dig som
Är social och tycker om att möta människor.
Är ansvarstagande, positiv och pålitlig.
Har god servicekänsla.
Kan arbeta självständigt och ta egna initiativ.
Erfarenhet av försäljning eller butik är meriterande men inget krav.
Språk
Svenska
Engelska
Fler språk är meriterande.
Vi erbjuder
Heltid eller deltid.
Start omgående.
Sommaranställning till och med 31 augusti.
Möjlighet till tillsvidareanställning efter sommaren.
Trevlig arbetsmiljö i Kista Galleria.
Möjlighet att utvecklas tillsammans med ett växande svenskt företag.Så ansöker du
Skicka ditt CV och en kort presentation till:info@zperfume.se
Sista dag att ansöka är 8 juli 2026.
Vi rekryterar löpande, så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt. Tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdagen om vi hittar rätt person. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08
E-post: info@zperfume.se Arbetsgivare Zperfume Sweden AB
(org.nr 559210-3252), https://www.zperfume.se/ Arbetsplats
Zperfume Sweden Kontakt
Ruslan Maharramli info@zperfume.se 0735219030 Jobbnummer
9983953