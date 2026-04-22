Säljare som vill sluta vara anställd
Goveteran support AB / Säljarjobb / Borlänge Visa alla säljarjobb i Borlänge
2026-04-22
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Goveteran support AB i Borlänge
, Falun
, Gävle
, Västerås
, Örebro
eller i hela Sverige
Det här är inte för alla
Om du vill ha trygg lön
Stäng annonsen
Om du vill ha tydliga arbetstider
Stäng annonsen
Om du vill bli tillsagd vad du ska göra
Stäng annonsen
Det här är för dig som är klar
Du kan sälja
Men du är trött på att
* Bygga någon annans bolag
* Ha ett tak på din inkomst
* Börja om varje månad
Du vill något annat
Du vill äga din affär
Dina kunder
Din tid
Vad du kliver in i
Du börjar som säljare
Men du bygger något eget
Du skapar din egen kundbas
Du bygger relationer som stannar
Du blir en lokal aktör
Du blir personen som
* Kunder ringer när de behöver hjälp
* Pensionärer ringer när de vill jobba
Du ger arbete till den osedda pensionärshjälten
Du blir en nod i din stad
Varför det fungerar
Marknaden finns redan
Behoven ökar
Fler äldre behöver hjälp
Fler pensionärer vill jobba
Du kopplar ihop två sidor som redan finns
Det är där affären uppstår
Vad du faktiskt gör
Du prospekterar
Du ringer
Du bokar möten
Du träffar kunder
Du stänger affärer
Inget konstigt
Skillnaden är att du bygger något som växer kvar
Vad du får
Frihet
Ingen chef över dig
Ingen begränsning uppåt
Du tjänar pengar på det du bygger
Inte bara på det du säljer idag
Du kan bli den som
* Driver en lokal verksamhet
* Skapar jobb åt pensionärer
* Tjänar mer än du gjort tidigare
Verkligheten
Ingen kommer jaga dig
Ingen kommer hålla dig i handen
Det här kräver att du levererar
Varje dag
Vem vi letar efter
Du har redan sålt framgångsrikt
Du vet hur man tar ett samtal
Hur man får ett möte
Hur man stänger
Men viktigast
Du vill inte bli anställd igen
Vem vi inte söker
Du som vill testa lite
Du som behöver trygghet först
Du som väntar på rätt läge
Det här är fel för dig

Publiceringsdatum 2026-04-22
Skriv kort
• Vad du har sålt
• Om du var bäst i ditt team
• Varför du vill sluta vara anställd
• Vad du vill bygga
Antingen känner du direkt
Det här är jag
Eller så är det inte det
Båda är bra svar
Punchline
Du kan fortsätta sälja åt andra
Eller börja bygga något där du själv blir den som vinner varje gång
Ansök direkt då vi inte väntar att ansökningstiden ska ta slut!
Sista dag att ansöka är 2026-05-22
E-post: strauss@GOveteran.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Du vill sluta vara anställd". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Goveteran support AB
(org.nr 559346-9694), http://www.goveteran.se
784 30 BORLÄNGE Arbetsplats
GOveteran Jobbnummer
9869910