Säljare som brinner för nykundsbearbetning och att vinna affärer till Smart

Smart Parkering Sverige AB har idag hand om parkeringsövervakning, drift och förvaltning av garage och parkeringsanläggningar. Detta gör vi på uppdrag av fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och förvaltningsföretag. Vi tillhandahåller smarta skräddarsydda digitala och miljövänliga lösningar samt marknadens kundvänligaste plattform. Vi är verksamma på flera orter runt om i landet med ett huvudkontor i Stockholm.
Med miljö och teknik i fokus skapar vi framtidens parkering!
Om rollen
Vill du jobba i en roll där DU driver tillväxten - och där varje samtal, möte och signerat avtal gör skillnad? Hos Smart Parkering söker vi nu en säljare som brinner för att skapa nya affärer, boka möten, bygga relationer och stänga avtal. Här kommer du trivas om du gillar högt tempo, tydliga mål och driva dialoger med nya kunder.
Vi växer snabbt och behöver dig som vill vara med och skala upp vår affär. Det här är rollen för dig som går igång på utmaningar, älskar att prata med folk och drivs av att se konkreta resultat av ditt arbete.
I den här rollen är du motorn i vår försäljning. Du kommer att:
• Ringa nya potentiella kunder och boka in möten (kalla och varma lead-listor)
• Genomföra kundmöten - både fysiskt och digitalt
• Kartlägga marknaden och identifiera kunder där våra tjänster gör stor skillnad
• Driva hela säljprocessen: från första samtalet till signerat avtal
• Jobba med allt från fastighetsägare, BRF:er, företag och kommuner
• Ha tät dialog med verksamheten och dess olika funktioner
• Bidra aktivt till att Smart Parkering fortsätter växa i snabb takt
Kort sagt: du skapar affärer, bygger relationer och tar hem dem.
Vem är du?
Du är förmodligen en person som:
• Har jobbat 1-4 år inom försäljning, mötesbokning eller kundkontakt
• Gillar högt tempo och att jobba mot tydliga mål
• Är social, energifylld och trivs med mycket dialog och kundkontakt
• Är orädd för kalla samtal och triggas av att boka möten
• Gillar att vinna - och att göra det om och om igen
• Har ett positivt mindset, bra energi och vill utvecklas snabbt i karriären
• Har en naturlig känsla för relationer och affärsmöjligheter
Du behöver inte kunna parkering, mobilitet eller fastighetsbranschen sedan tidigare - det viktigaste är din inställning.
Vi ser gärna att du har:
• God kommunikativ förmåga i tal och skrift (både på svenska och engelska)
• Vana att arbeta med Excel, rapporter och uppföljning
• Goda meriter av vunna/skrivna avtal
• B-körkort (krav)
Meriterande:
• Tidigare erfarenhet av något av följande: försäljning, parkeringsbranschen, parkeringsövervakning, fastighetsförvaltning eller liknande
• Erfarenhet av upphandlingar och offentlig sektor
• Kännedom om vägmärkesförordningen, trafikförordningen och LKOP
Vad vi erbjuder
• Fast lön + provision
• Frihet under ansvar - du styr mycket av din egen vardag
• Möjlighet att snabbt växa i ansvar
• En arbetsplats där du får synas, ta plats och påverka
Här är det enkelt: du säljer du tjänar vi växer du växer.
Placeringsort: Stockholm
Anställningsform: Heltid
Startdatum: Enligt överenskommelse
Lön: Fast lön + provision
Urval sker löpande
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!
Frågor?
Kontakta ansvarig rekryterare, Victoria Wiederhielm via rekrytering@smartp.se
Ansökningar tas enbart emot via formuläret.
Observera: Vi hanterar denna rekrytering själva och undanber oss kontakt från rekryterings- och annonssäljare.
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
Detta är ett heltidsjobb.
Smart Parkering Sverige AB (org.nr 559049-0628)
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9762712