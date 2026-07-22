Säljare sökes till Sveriges mest lustfyllda extrauppdrag!
More Than Love AB / Säljarjobb / Strömstad Visa alla säljarjobb i Strömstad
2026-07-22
, Tanum
, Dals-Ed
, Munkedal
, Bengtsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos More Than Love AB i Strömstad
, Tanum
, Dals-Ed
, Munkedal
, Bengtsfors
eller i hela Sverige
Säljare sökes till Sveriges mest lustfyllda extrauppdrag!
Om uppdraget
Vill du ha ett flexibelt och roligt extrauppdrag där du inspirerar människor till mer glädje, närhet och lust?
More Than Love söker nu fler självständiga direktförsäljare över hela Sverige. Hos oss får du ett socialt och utvecklande uppdrag där du själv bestämmer när och hur mycket du vill arbeta. Ingen tidigare erfarenhet krävs – vi ger dig utbildning, material och personlig vägledning för att du ska känna dig trygg från start.
Om rollen
Som direktförsäljare hos More Than Love planerar och genomför du dina egna homepartyn med stöd från oss. Du presenterar ett urval av vårt sortiment i en avslappnad, trygg och välkomnande miljö där gästerna får möjlighet att ställa frågor, skratta och upptäcka nya produkter.
Homepartyn hålls främst kvällar och helger, i privata hem, på event eller digitalt. Du väljer själv när, var och hur mycket du vill arbeta.
Vi hjälper dig med:
• introduktionsutbildning
• bokningsstöd
• marknadsföringsmaterial
• löpande coachning och support
Du ansvarar för att genomföra dina homepartyn, ta upp beställningar och hantera kundbetalningar i samband med försäljningen. More Than Love sköter kundservice och administration så att du kan fokusera på att ge kunderna en inspirerande och positiv upplevelse.
Vi tror att du kommer att trivas om du:
• tycker om att träffa människor och skapa goda relationer
• känner dig bekväm med att prata inför mindre grupper
• är ansvarstagande och kan arbeta självständigt
• är serviceinriktad och har ett positivt bemötande
• har grundläggande datorvana och tillgång till internet
• kan ingå företagets direktförsäljaravtal samt ansvara för beställningar och kundbetalningar i samband med dina homepartyn.
Körkort är meriterande men inget krav.
Vi välkomnar sökande med olika erfarenheter och bakgrunder. Det viktigaste för oss är att du delar våra värderingar och vill skapa en trygg, inkluderande och positiv upplevelse för våra kunder.
Vi erbjuder
• Kostnadsfri introduktionsutbildning
• Personlig handledning och löpande stöd
• Ett engagerat huvudkontor som finns nära till hands
• Möjlighet att påverka sortiment och kampanjer
• Ett varmt, hjälpsamt och inkluderande säljteam
• Flexibilitet att anpassa uppdraget efter din vardag och dina mål
• Goda möjligheter att utvecklas och påverka din egen inkomst genom din försäljning
Ersättning och uppdragsform
• Uppdraget utförs som självständig direktförsäljare.
• Ersättningen består av provision på egen försäljning.
• Du bestämmer själv var, när och hur mycket du vill arbeta.
Om More Than Love
More Than Love grundades 2005 av Åsa Bark med visionen att skapa en trygg plats där människor kan prata öppet om sex, lust och relationer. Idag är vi ett av Sveriges mest etablerade företag inom branschen, med butik i Trollhättan, webbutik och säljare över hela landet.
Vi tror på öppenhet, inkludering, trygghet och kvalitet. Hos oss är alla välkomna, både som kunder och kollegor, och vi arbetar utifrån vår övertygelse att alla har rätt till ett bra sexliv.Publiceringsdatum2026-07-22Så ansöker du
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Skicka din ansökan till susanne@morethanlove.se
Intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21
mail
E-post: susanne@morethanlove.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare More than love AB
(org.nr 556876-7262)
452 30 STRÖMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
More Than Love AB Jobbnummer
10009214