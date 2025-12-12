Säljare sökes till Sveriges mest lustfyllda extrajobb!
More Than Love AB / Säljarjobb / Ljungby Visa alla säljarjobb i Ljungby
2025-12-12
, Älmhult
, Hylte
, Alvesta
, Värnamo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos More Than Love AB i Ljungby
, Älmhult
, Värnamo
, Markaryd
, Osby
eller i hela Sverige
Vill du kombinera ett lustfyllt och flexibelt extrajobb med att inspirera människor till mer glädje, närhet och lust?
Vi på More Than Love söker nu engagerade och framåt personer som vill arbeta som homeparty-säljare runt om i Sverige. Du behöver ingen tidigare erfarenhet, vi ger dig utbildning, material och personlig vägledning för att komma igång.
Om rollen
Som säljare håller du i våra uppskattade homepartyn, där du presenterar delar av vårt sortiment i en trygg och lättsam atmosfär. Partyn arrangeras främst kvällstid och helger i privata hem, på event eller digitalt. Du planerar själv dina arbetstider och väljer hur mycket du vill arbeta.
More Than Love sköter bokningar, kundservice och administration - du fokuserar på att skapa en positiv upplevelse och inspirera till nya upptäckter.
Under ett party visar du upp delar av vårt sortiment, där du berättar om produkterna på ett informativt, lättsamt och tryggt sätt som både väcker skratt och nyfikenhet.
Kvalifikationer
Vi söker dig som:
- är minst 18 år
- är öppen, positiv och bekväm i sociala sammanhang
- har lätt för att skapa kontakt och väcka förtroende
- trivs med att tala inför grupp
- är noggrann, självständig och punktlig
- har grundläggande datorvana och tillgång till internet
Körkort är meriterande men inget krav.
Vi erbjuder
- Kostnadsfri introduktionsutbildning och personlig handledning
- Ett nära samarbete med ett engagerat huvudkontor som alltid finns tillgängligt för stöd
- Möjlighet att påverka sortiment och kampanjer
- Ett tryggt, positivt och inkluderande teamklimat
- En flexibel roll som du kan anpassa helt efter din livssituation
- Du blir en del av ett varmt, erfaret och hjälpsamt säljteam som gärna delar tips och stöttar varandra.
Lön och anställningsvillkor
Lön: Provisionsbaserad ersättning.
Omfattning: Extraarbete / timanställning.
Plats: Hela Sverige. Du väljer själv var du vill arbeta.
Om More Than Love
More Than Love grundades 2005 av Åsa Bark, som då började som homepartysäljare med en tydlig vision: att skapa en trygg och positiv plats där människor kunde prata öppet om sex, lust och relationer. Sedan dess har företaget vuxit till att bli ett av Sveriges mest uppskattade erotikföretag med butik i Trollhättan, webbutik och säljare över hela
landet. Vi står för inkludering, trygghet och kvalitet, och vår slogan säger allt: "Alla har rätt till ett BRA sexliv."
Ansökan
Låter detta som något för dig?
Skicka din ansökan till susanne@morethanlove.se
Intervjuer sker löpande.
Läs gärna mer om oss på: https://morethanlove.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
mail
E-post: susanne@morethanlove.se Arbetsgivare More Than Love AB
(org.nr 556876-7262)
341 36 LJUNGBY Kontakt
Susanne Sjöberg susanne@morethanlove.se Jobbnummer
9642931