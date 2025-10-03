Säljare sökes till populär mobiloperatör - inget lönetak!
2025-10-03
Är du en driven person som vill ha en roll där du kan påverka och utvecklas? Konnect söker nu nya rådgivare som vill vara med och skapa framgång i Stockholm. Om du brinner för försäljning och kundrelationer, då är det här din chans!
Om tjänstenDu kommer jobba som el rådgivare, Som rådgivare på Konnect kommer du att arbeta i en inspirerande miljö som ständigt utmanar dig och ger dig möjligheten att växa.
Vi erbjuder dig:
- En gedigen introduktion och fortlöpande utbildning för att säkerställa din framgång.
- Ett innovativt och stöttande arbetsklimat.
- En attraktiv ersättning med grundlön och provision utan tak.
Vi söker dig som:
- Är målinriktad och tycker om att arbeta mot högt uppsatta mål.
- Har lätt för att bygga relationer och kommunicera effektivt.
- Är positiv och ser möjligheter i alla situationer.
- Värdesätter samarbete och trivs i ett energiskt arbetsklimat.
Oavsett om du är ny i arbetslivet eller söker nya utmaningar, är vi övertygade om att du kommer att trivas hos oss.
Vad vi erbjuder:
- En arbetsplats som främjar personlig och professionell utveckling.
- En kultur som belönar prestation och skapar möjlighet till karriärutveckling.
- Ett starkt team där vi stöttar och firar våra framgångar tillsammans.
AnsökanKänner du att det här är något för dig? Ansök idag och bli en del av vårt framgångsrika team. Vi ser fram emot att höra från dig!
Vi är stolta över att vara det föredragna valet för Sveriges mest framstående varumärken.
Med över ett decennium av erfarenhet inom kundhantering har vi inte bara etablerat oss som branschledande utan även byggt upp pålitliga partnerskap vid vår sida.
Vår arbetsplats präglas av prestigelöshet och högt i tak. Vi strävar ständigt efter att överträffa kundens förväntningar och skapar en miljö där varje interaktion ses som en möjlighet att leverera exceptionell service.
Genom att vara flexibla och kontinuerligt anpassa oss till kundernas behov, fortsätter vi att skapa meningsfulla och långsiktiga relationer. Ersättning
Ersättning

Fast och rörlig lön
Sista dag att ansöka är 2025-10-17
Detta är ett heltidsjobb.
Konnect Global AB (org.nr 556818-9368), https://www.konnect.se/
