Säljare sökes till Martin & Serveras säljkontor i Halmstad - sommarjobb
2026-02-06
Kan du sälja med omtanke? Vi på Martin & Servera levererar mat, dryck och tjänster till restauranger och storkök, över hela Sverige. Som marknadsledare driver vi utvecklingen framåt och jobbar varje dag hårt för att göra varje dag lite godare, alltid på ett sätt som skapar en mer hållbar bransch. Nu söker vi dig som vill arbeta från vårt säljkontor i Halmstad som säljare under sommaren. Som säljare hos oss möter du våra kunder varje dag, i telefon, mejl eller via chatten i e-handeln. De representerar en mångfald av språk och matkulturer, så hos oss blir du en del av en spännande bransch med hög puls, i ständig utveckling.
Ett hållbarhetsarbete i framkant
För oss är hållbarhet inte bara ett fint ord utan en självklar del av precis hela vår verksamhet. Hos oss blir du en viktig del av det arbete som vi tillsammans gör varje dag för att bidra till en hållbar framtid.
Stabilt och långsiktigt
Vi har en stark och långsiktig ägare i form av familjeägda Axel Johnson, vilket skapar både trygghet och stora utvecklingsmöjligheter.
En varierande vardag
Du hjälper kunderna att navigera i sortiment och tjänsteutbud. Du skapar säljmöjligheter genom att exempelvis marknadsföra aktuella erbjudanden och tar ansvar för att dina kunder varje vecka har tillgång till det som de behöver. Hos oss får du en händelserik och varierande vardag där din kompetens är viktig.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du ett spännande jobb med goda förmåner. Vi utmanar oss själva och värdesätter prestationer på samma sätt som vi värnar om en bra balans mellan jobb och privatliv. För oss är det viktigt med en trygg och säker arbetsmiljö, därför utför vi slumpmässiga drog- och alkoholtester på våra arbetsplatser.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
• Är bra på att bygga och vårda långsiktiga professionella relationer.
• Är säljinriktad med ett gott affärsmannaskap.
• Har siffersinne och lätt för att lära nytt
• Ha slutförd gymnasie- eller yrkesutbildning
• Ha erfarenhet från försäljning och kundservice
• Om du har erfarenhet från restaurangbranschen eller kan fler språk än svenska och engelska ser vi det som meriterande.
Du har ett stort driv och hög servicekänsla - i kombination med administrativa färdigheter och förmågan att arbeta med smarta digitala hjälpmedel. För att vara effektiv i den här rollen krävs analytisk förmåga och det är bra om du har lätt för att lära dig nya saker. Ditt brinnande intresse för mat och råvaror kommer även att vara dig till stor hjälp.
Hur går rekryteringen till?
Vi jobbar aktivt för mångfald och ser olikheter mellan människor som en styrka. Med målet att spegla våra kunder och samhället vi verkar i, söker vi människor i alla åldrar och med olika bakgrunder. I alla våra rekryteringar använder vi oss av personlighetstest. Det är för att kunna jämföra kandidater på ett så rättvist sätt som möjligt. Vi gör också bakgrundskontroller. Läs mer om rekryteringsprocessen här.
Sista dag att ansöka är 2026-02-27. Vi gör löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart du kan.
Anställningsform: Semestervikariat från juni till augusti eller enligt överenskommet datum.
Sysselsättningsgrad: Heltid, 100%
Arbetstider: Mån-fre, tiden 07:45-16:30
Bolag: Martin & Servera Restauranghandel AB
Adress: Fraktgatan 2, 30592 Holm
Kontakt: För frågor kontakta försäljningsledare Rodrigo Castillo, rodrigo.castillo@martinservera.se
(vi tar ej emot ansökningar via brev/mejl).
Facklig företrädare: Niclas Ellberg, Unionen, niclas.ellberg@martinservera.se Ersättning
