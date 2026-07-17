Säljare sökes till Martin & Serveras säljkontor i Enköping, vikariat
Martin & Servera Aktiebolag / Säljarjobb / Enköping Visa alla säljarjobb i Enköping
2026-07-17
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Kan du sälja med omtanke? Vi på Martin & Servera levererar mat, dryck och tjänster till restauranger och storkök över hela Sverige. Som marknadsledare driver vi utvecklingen och jobbar hårt för att göra varje dag lite godare.
Nu söker vi dig som vill arbeta med att bygga och utveckla kundrelationer, hantera beställningar och bidra till försäljningen från vårt kontor i Enköping. Tjänsten är ett vikariat på ca 1 år. Här möter du våra kunder varje dag via telefon, mejl och chatt i vår e-handel. Din roll handlar om att ge professionell service, ta hand om inkommande beställningar och proaktivt hitta lösningar som gör skillnad för våra kunder. Du samarbetar tätt med våra Key Account Managers (KAM) och övriga kollegor för att säkerställa att kunderna alltid får den bästa upplevelsen. Våra kunder representerar en mångfald av språk och matkulturer, vilket gör att du blir en del av en spännande bransch med högt tempo och ständig utveckling.
Vi söker dig som är en skicklig kommunikatör, har ett lösningsorienterat arbetssätt och alltid sätter kunden i fokus. Hos oss bidrar alla till helheten och vi håller vad vi lovar – därför är det viktigt att du har ordning och struktur i vardagen, håller tidsramar och arbetar effektivt. På så sätt bygger vi långsiktiga och professionella relationer, både med varandra och med våra kunder.
Du blir en del av vårt engagerade team inom privat försäljning i region Mitt. Här har vi en stark gemenskap, stöttar varandra och har roligt tillsammans – samtidigt som vi utvecklas och skapar värde för våra kunder varje dag.
Ett hållbarhetsarbete i framkant
För oss är hållbarhet inte bara ett fint ord utan en självklar del av precis hela vår verksamhet. Hos oss blir du en viktig del av det arbete som vi tillsammans gör varje dag för att bidra till en hållbar framtid.
Stabilt och långsiktigt
Vi har en stark och långsiktig ägare i form av familjeägda Axel Johnson, vilket skapar både trygghet och stora utvecklingsmöjligheter.
En varierande vardag
Du hjälper kunderna att navigera i sortiment och tjänsteutbud. Du skapar säljmöjligheter genom att exempelvis marknadsföra aktuella erbjudanden och tar ansvar för att dina kunder varje vecka har tillgång till det som de behöver. Hos oss får du en händelserik och varierande vardag där din kompetens är viktig.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du ett spännande jobb med goda förmåner som till exempel ett generöst friskvårdsbidrag, sjukvårdande bidrag och lunchsubvention. Vi utmanar oss själva och värdesätter prestationer på samma sätt som vi värnar om en bra balans mellan jobb och privatliv. Vi erbjuder möjlighet till distansarbete två dagar i veckan. För oss är det viktigt med en trygg och säker arbetsmiljö, därför utför vi slumpmässiga drog- och alkoholtester på våra arbetsplatser.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Är bra på att bygga och vårda långsiktiga professionella relationer.
Är säljinriktad med ett gott affärsmannaskap.
Har siffersinne och lätt för att lära nytt
Har slutförd gymnasie- eller yrkesutbildning
Har erfarenhet från telefonförsäljning och kundservice
Om du har erfarenhet från restaurangbranschen eller kan fler språk än svenska och engelska ser vi det som meriterande.
Du har ett stort driv och hög servicekänsla – i kombination med administrativa färdigheter och förmågan att arbeta med smarta digitala hjälpmedel. För att vara effektiv i den här rollen krävs analytisk förmåga och det är bra om du har lätt för att lära dig nya saker. Ditt brinnande intresse för mat och råvaror kommer även att vara dig till stor hjälp.
Hur går rekryteringen till?
Vi jobbar aktivt för mångfald och ser olikheter mellan människor som en styrka. Med målet att spegla våra kunder och samhället vi verkar i, söker vi människor i alla åldrar och med olika bakgrunder. I alla våra rekryteringar använder vi oss av personlighetstest. Det är för att kunna jämföra kandidater på ett så rättvist sätt som möjligt. Vi gör också bakgrundskontroller. Läs mer om rekryteringsprocessen https://www.martinservera.se/jobba-hos-oss/soka-jobb-sa-gar-det-till.
Sista dag att ansöka är 16 augusti 2026
Tillträde: Efter överenskommelse
Anställningsform: Vikariat i 1 år med möjlighet till förlängning
Sysselsättningsgrad: Heltid, 100%
Arbetstider: Dagtid
Bolag: Martin & Servera Restauranghandel AB
Adress: Varggatan 6, Enköping
Kontakt: Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Försäljningsledare Peter Olausson, peter.olausson@martinservera.se
. Då det är semesterperiod nu kommer vi att starta igång urvalet först efter 16 augusti. Vi tar ej emot ansökningar via brev/mejl.
Facklig företrädare: Anna Arveroth, Unionen, anna.arveroth@martinservera.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Martin & Servera Aktiebolag
(org.nr 556233-2451), https://www.martinservera.se/
749 40 ENKÖPING Arbetsplats
Martin & Servera Jobbnummer
10005184