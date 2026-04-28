Säljare sökes till ledande SaaS-tjänst inom kommunikation

Explainer AB / Säljarjobb / Malmö
2026-04-28


Visa alla säljarjobb i Malmö, Burlöv, Lomma, Staffanstorp, Vellinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Explainer AB i Malmö

Om dig
För att trivas och lyckas i rollen som säljare på Videobuddy ser vi gärna att du är en person som drivs av möjligheten att skapa nya affärsrelationer och tycker om att arbeta med människor. Du är en lagspelare som är lyhörd gentemot dina kollegor och trivs i en miljö med högt i tak. Trots detta har du en tävlingsinstinkt när det kommer till affärsskapande. Ditt engagemang och ditt sätt att skapa förtroendefulla relationer är nyckelfaktorer för att lyckas i denna roll. Du har en god förmåga att kunna uttrycka dig både i tal och skrift, svenska som engelska, vilket är nödvändigt i många aspekter av arbetet. Har du tidigare erfarenhet från media- eller kommunikationsbranschen ser vi det som ytterst meriterande.

Publiceringsdatum
Kvalifikationer
• Starkt driv och intresse för försäljning
• Du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift, svenska och engelska
• Minst två års erfarenhet av försäljning
Meriterande
• Relevant akademisk utbildning
• Erfarenhet från media- och/eller kommunikationsbranschen
• Tidigare erfarenhet av B2B-försäljning
• Intresse för digital media och kommunikationslösningar

Arbetsuppgifter
Som säljare på Videobuddy kommer du att fokusera på nykundsbearbetning. Dina arbetsuppgifter inkluderar prospektering, bokning och genomförande av möten samt slutförande av försäljningsprocessen för vår digitala videoverktygstjänst. I arbetet gäller det bland annat att hitta och bearbeta nya kunder, skapa långvariga samarbeten och upprätthålla goda kontakter med de befintliga. Du ansvarar för förhandlingar, sammansättning av offerter och avtalsskrivelser. Du ska vara en god representant för Videobuddy, sätta dig in i våra kunders behov och skapa smarta strategier för att kommunicera fördelarna med vår tjänst.

Om företaget
Videobuddy är ett digitalt videoredigeringsverktyg. Vår plattform är konstruerad för att vara användarvänlig och frigöra kreativiteten hos våra användare. Vi erbjuder möjligheten att skapa engagerande och informativa videor utan tekniska hinder. I vår dynamiska arbetsmiljö är innovation och kreativitet centrala. Hos Videobuddy finner du en plats där du kan utvecklas och vara en del av en spännande värld.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-28
E-post: rasmus.bergmark@explainer.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Explainer AB (org.nr 556948-5252), https://www.video-buddy.se/
Kärleksgatan 2a (visa karta)
211 45  MALMÖ

Arbetsplats
Videobuddy / Explainer Hello AB

Jobbnummer
9879900

Prenumerera på jobb från Explainer AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Explainer AB: