Säljare sökes till globalt företag! Inga krav på tidigare erfare - Uniflex Sverige AB - Butikssäljarjobb i Göteborg

Uniflex Sverige AB / Butikssäljarjobb / Göteborg2019-12-252019-12-25Vi söker säljare till ledande företag inom sin bransch. Ingen tidigare erfarenhet krävs utan du får en gedigen säljutbildning på plats samt kring företagets produkter och tjänster.Här jobbar du med en fast lön plus provision utan tak. Detta tillsammans med ett gött gäng i en härlig arbetsmijö som präglas av just gemenskap. Företaget arbetar mycket med sina medarbetare och för att du skall trivas. Tävlingar, after works och pingisturneringar är aktiviteter hålls löpande!Detta är en arbetsplats att trivas och utvecklas på!Du arbetar här med att ringa ut till både varma och kalla kunder. Därav är det viktigt att du känner igen dig i orden driven och orädd!Du arbetar måndag-torsdag mellan kl 9-18 och på fredagar får du kila hem en timme tidigare på helg, alltså 8-17.Vi söker dig som:Ser positivt på försäljningÄr en utåtriktad person med mycket driv samt är öppen för utmaningarÄr envis och har förmågan att vända någonting negativt till positivtVill arbeta i ett team som präglas av framgångÄr tävlingsinriktadDu skickar din ansökan via vår hemsida www.Uniflex.se Se till att eventuella referenser som finns namngivna i dina ansökningshandlingar har kännedom om att de finns med där och att de eventuellt kommer att bli kontaktade vid en eventuell rekryteringsprocess.Vi ber dig att utelämna information om följande i dina ansökningshandlingar; etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv.Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering.Uniflex finns i Sverige, Norge, och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen och Sveriges byggindustrier och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitéts- miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt OHSAS 18001.På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder viKollektivavtalTjänstepensionFriskvårdsbidrag och andra personalförmånerFörsäkringarMarknadsmässig lönKarriär och utvecklingVi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra ledstjärnor affärsfokus, engagemang, glädje och ansvarstagande.Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFast lön + provisionSista dag att ansöka är 2020-01-05Uniflex Sverige AB5019287