Säljare sökes till GKP Bygg AB bygg- och takprojekt

2026-04-07


Säljare sökes till GKP Bygg AB - bygg- och takprojekt
GKP Bygg AB växer och söker nu en erfaren säljare som vill vara med och utveckla vår verksamhet inom bygg- och takprojekt.

Om tjänsten
Som säljare hos oss arbetar du med att sälja tak- och bygglösningar till privatpersoner och företag. Du ansvarar för hela säljprocessen - från första kontakt till avslut.

Kvalifikationer
Erfarenhet av försäljning (gärna inom bygg eller entreprenad)
God förmåga att skapa och utveckla kundrelationer
Självständig, driven och resultatinriktad
B-körkort

Vi erbjuder
Fast lön + provision
Möjlighet till hög inkomst baserat på prestation
Ett växande företag med starkt varumärke
Frihet under ansvar

Så ansöker du
Låter detta som rätt möjlighet för dig? Tveka inte att höra av dig!
Telefon: 0470 129 29
E-postadress: info@gkpbygg.se

Sista dag att ansöka är 2026-05-07
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Gkp-Bygg AB (org.nr 559324-0475)
Göteborg (visa karta)
405 30  GÖTEBORG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9840923

