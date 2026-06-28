Säljare sökes till Exaltera Marketing - utvecklas med oss i Lilla Edet
Exaltera Marketing AB / Säljarjobb / Lilla Edet Visa alla säljarjobb i Lilla Edet
2026-06-28
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Vill du ha ett jobb där du får träffa människor, utvecklas varje dag och vara en del av ett engagerat team? Exaltera Marketing söker nu drivna och sociala säljare med utgångspunkt i Lilla Edet.
Hos oss får du arbeta med välkända företag inom energi- och teknikbranschen samtidigt som du bygger erfarenhet inom försäljning, kundrelationer och kommunikation. Vi erbjuder en arbetsmiljö där utveckling, gemenskap och resultat går hand i hand.Publiceringsdatum2026-06-28Om tjänsten
Som säljare arbetar du på event, marknader, mässor, festivaler och andra mötesplatser där du möter kunder direkt. Du presenterar produkter och tjänster, skapar kontakt och hjälper kunder att hitta lösningar som passar deras behov.
Du utgår från Lilla Edet och arbetar tillsammans med ett team där samarbete, coachning och gemensamma mål är en naturlig del av vardagen.
Vi erbjuder
Garantilön i kombination med provision
Genomsnittlig månadslön på cirka 35 000 kronor
Heltidsanställning, måndag–fredag kl. 09.00–18.00
Introduktion och säljutbildning från grunden
Löpande coachning och stöd i din utveckling
Goda möjligheter till karriär och intern utveckling
Ett positivt team med stark sammanhållning
Vi belönar prestation
Vi tror på att engagemang och resultat ska uppmärksammas och arrangerar därför regelbundet säljtävlingar där du kan vinna attraktiva priser, till exempel:
iPhone
AirPods
Elsparkcykel
Presentkort och andra bonuspriser
Vi tror på en arbetsplats där motivation, utveckling och laganda skapar framgång.
Vem söker vi?
Vi söker dig som:
Är social och tycker om att träffa människor
Har en positiv inställning och ett starkt driv
Motiveras av att arbeta mot tydliga mål
Vill utvecklas både personligt och yrkesmässigt
Trivs med både självständigt arbete och teamwork
Tidigare erfarenhet av försäljning är meriterande men inget krav. Vi ger dig utbildning, stöd och verktyg för att lyckas i rollen.
Ansök idag
Vill du bli en del av ett växande företag där du får möjlighet att utvecklas, påverka din inkomst och bygga värdefull arbetslivserfarenhet?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av Exaltera Marketing med utgångspunkt i Lilla Edet. Vi arbetar med löpande urval och ser fram emot din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-28
E-post: lillaedet@exaltera.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exaltera Marketing AB
(org.nr 559423-5086)
463 32 LILLA EDET Jobbnummer
9982202