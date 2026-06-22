Säljare sökes till Exaltera Marketing - Utgå från Hallstahammar
Exaltera Marketing AB / Säljarjobb / Hallstahammar Visa alla säljarjobb i Hallstahammar
2026-06-22
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Är du en person som gillar att träffa nya människor, tycker om att utmana dig själv och vill ha ett jobb där du kan påverka din egen inkomst? Då kan du vara den vi söker.
Exaltera Marketing växer och söker nu fler engagerade säljare till vårt team i Hallstahammar. Hos oss får du chansen att representera välkända företag inom energi- och teknikbranschen samtidigt som du bygger värdefull erfarenhet inom försäljning och kundkontakt.
Din vardag hos oss
Som säljare arbetar du ute på event, marknader, festivaler och andra mötesplatser där du får möjlighet att träffa människor varje dag. Du hjälper kunder att hitta smarta lösningar inom energi och teknik och skapar positiva kundupplevelser genom professionellt bemötande.
Ingen dag är den andra lik, vilket gör rollen både varierande och utvecklande.
Därför trivs våra medarbetare
Garantilön kombinerat med attraktiv provision
Genomsnittlig månadslön på cirka 35 000 kronor
Heltidsanställning måndag–fredag kl. 09.00–18.00
Säljutbildning och introduktion från första dagen
Löpande coachning och stöd från erfarna ledare
Goda utvecklings- och karriärmöjligheter
Ett team som präglas av gemenskap, energi och arbetsglädje
Belöningar som motiverar
Vi tycker att framgång ska uppmärksammas. Därför arrangerar vi regelbundet tävlingar där du kan vinna:
iPhone
AirPods
Elsparkcykel
Presentkort och andra attraktiva priser
Vi arbetar hårt mot våra mål, men ser också till att ha roligt längs vägen.
Vi söker dig som
Är social och trivs med att prata med människor
Har en positiv attityd och vilja att utvecklas
Gillar att arbeta mot mål och resultat
Är ansvarstagande och engagerad
Trivs både självständigt och som en del av ett team
Tidigare erfarenhet av försäljning är meriterande men inget krav. Vi söker framför allt rätt inställning och ambition.
Ansök idag
Vill du bli en del av ett företag där du får möjlighet att växa, utvecklas och skapa resultat tillsammans med drivna kollegor?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av Exaltera Marketing – med utgångspunkt i Hallstahammar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22
E-post: hallstahammar@exaltera.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exaltera Marketing AB
(org.nr 559423-5086)
734 32 HALLSTAHAMMAR Jobbnummer
9973845