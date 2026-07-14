Säljare sökes till Eurosko & Shoe Gallery Femman
Euro Sko Group Sverige AB / Butikssäljarjobb / Göteborg Visa alla butikssäljarjobb i Göteborg
2026-07-14
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Till Eurosko & Shoe Gallery Femman söker vi en utåtriktad och engagerad säljare. Tjänsten är en tillsvidareanställning på ca 30h/v. Tillträde i september alternativt efter överenskommelse.
Euro Sko Gruppen är Nordens största sko-gruppering, med butiker i Sverige, Norge och Danmark. Gruppen har totalt 460 butiker, varav 40 butiker ligger i Sverige. Sammanlagt har gruppen 3100 anställda och den totala omsättningen är 3,5 miljard NOK. Euro Sko Gruppen etablerades 1983 och är en medlemsägd skokedja. Det vill säga att de flesta butiker ägs och drivs av lokala köpmän- och kvinnor. Antalet butiker var ägare driver varierar, och unikt för Sverige är att den största andelen butiker är kedjeägda. Gemensamt för alla butiker, oavsett ägare, är att de alla har en spännande historia som sträcker sig långt bak i tiden. Euroskos mål är att vara förstahandsvalet för hela familjen! Vi erbjuder därför ett brett sortiment till alla våra kunder, med välkända varumärken och riktigt bra erbjudanden. Inspirerande butiker och kunnig personal ger våra kunder den bästa tänkbara shoppingupplevelsen, och vi tar extra bra hand om våra yngsta kunder.
Shoe Gallery är ett högprofilerat koncept där vi skapar den exklusiva loungekänslan. Vi erbjuder exklusiva och internationella brands inom mode och design. Hos oss möter kunden alltid inspirerande butiker och duktig personal som alltid är redo att ge god vägledning och personlig service.
Vi söker dig som älskar att sälja, är självständig och initiativrik. Vi tror att du motiveras av budget och resultat, trivs bra med att samarbeta med andra och är en stjärna när det kommer till att se lösningar och möjligheter. Inte minst söker vi dig som brinner för att ge alla våra kunder en fantastisk upplevelse i butik.
Dina arbetsuppgifter hos oss:
– Sälj och kundservice.
– Hålla ordning och reda på lager och i butik.
– Upp- och nedpackning av varor.
– Övriga butikssysslor, rensa och städaPubliceringsdatum2026-07-14Kvalifikationer
– Du är serviceminded och har hög arbetsmoral
– Du har erfarenhet inom försäljning, fördelaktigt inom skor och mode.
– Du är positiv och glad och har ett stort intresse för skor och mode.
Vi erbjuder:
– En trevlig arbetsplats med härliga kollegor
– Ett spännande jobb med kvalitativa produkter i ett dynamiskt företag.
– Bra upplärning.
– En inspirerande arbetsmiljö, med stora möjligheter för utveckling och utmaningar.
– Lön enligt kollektivavtal
Tjänsten är en tillsvidareanställning på ca 30h/v förlagd till vardagar och helger.
Tillträde sker i september eller efter överenskommelse.
Ansökan med CV skickas till josefin.bergstrom@eurosko.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13
Kom gärna in med ditt cv i butiken!
E-post: josefin.bergstrom@eurosko.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Säljare Eurosko Femman". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Euro Sko Group Sverige AB
(org.nr 556549-4175)
Postgatan 26 (visa karta
)
411 06 GÖTEBORG Arbetsplats
Eurosko & Shoe Gallery Femman Kontakt
Butikschef
Josefin Bergström josefin.bergstrom@eurosko.com 0708-223309 Jobbnummer
10002193