Säljare sökes till AdAccess - Fast lön 30 000 kr + provision

2026-02-08
Är du en driven B2B-säljare som vet hur man skapar affärer och bygger långsiktiga kundrelationer? Vill du ha tryggheten i en garantilön om 30 000 kr kombinerat med hög provision utan tak? Då kan detta vara nästa steg i din karriär.
På AdAccess söker vi nu en erfaren B2B-säljare som motiveras av resultat, affärer och personlig utveckling. I rollen arbetar du med att kontakta företag, analysera deras behov och presentera våra digitala marknadsföringstjänster på ett affärsmässigt och lösningsorienterat sätt. Varje kunddialog är en möjlighet att skapa verkligt värde - för kunden och för dig.
Vi söker dig som
Har minst 1 års dokumenterad erfarenhet av telefonbaserad B2B-försäljning
Är målinriktad, uthållig och självgående med stark affärsdrivkraft
Trivs med att ta första kontakten och är skicklig på att bygga förtroende via telefon
Arbetar strukturerat och alltid sätter kundens behov i fokus
Talar och skriver flytande svenska
Har du erfarenhet av försäljning inom digital marknadsföring är det ett stort plus
Vi erbjuder
30 000 kr i garantilön
Hög provision och attraktiva bonusar - dina resultat avgör din lön
Snabb karriärutveckling för dig som vill ta nästa steg
En inspirerande och tävlingsinriktad arbetsmiljö med belöningar och säljtävlingar
Löpande säljutbildning och kompetensutveckling
Arbetstider måndag-fredag 08:00-17:00 - balans mellan arbete och fritid
Varför AdAccess?
Hos AdAccess blir du en del av ett engagerat team där prestation, utveckling och affärsmässighet står i centrum. Vi värdesätter driv, ansvarstagande och viljan att lyckas. Här får du kombinera försäljning, kommunikation och kreativitet - samtidigt som du hjälper företag att växa digitalt.
Redo att ta nästa steg i din säljkarriär?
Skicka ditt CV och personliga brev till:jobb@adaccess.se
Läs mer om oss på:www.adaccess.se
Sista dag att ansöka är 2026-03-10
E-post: Jobb@adaccess.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AdAccess AB
501 13 BORÅS
