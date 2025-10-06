Säljare sökes på heltid för uppdrag till operatören Tre.
Driven Säljare till Tellsome i Malmö.
Vill du jobba i en inspirerande miljö där du får möjlighet att påverka din egen lön och utvecklas i din yrkesroll? Tellsome söker nu entusiastiska säljare som vill vara med och växa tillsammans med oss!
Om TellsomeVi är en oberoende återförsäljare inom mobil telekommunikation som arbetar med direktförsäljning mot konsumenter på den svenska marknaden. Våra ljusa och moderna lokaler är belägna precis bakom Lilla torg i Malmö, där vi fokuserar på att skapa en familjär och trivsam arbetsmiljö. Du kan få en inblick i vår vardag genom att besöka vår Instagram, @Tellsome.
Vad vi erbjuder Heltidstjänst på en stabil och rolig arbetsplats
Moderna lokaler i centrala Malmö
Generös lönemodell utan lönetak
Generösa provisioner och bonusar
Garantilön
Möjlighet att utvecklas både personligen och i din yrkesroll
Tävlingar med vinster som presentkort, bonusar, el-scooter och resor
En säljcoach som har blivit utnämnd till Sveriges bästa säljare inom operatören Tre och har slagit försäljningsrekord genom tiderna. Denna coachning kommer att hjälpa dig att prestera på topp och maximera din lön!
Om rollen
De bästa säljarna på Tellsome har en lön på upp till 80,000 kr, med en snittlön på 24,000 kr. Du kommer att arbeta med marknadens absolut bästa sälj/CRM-system "Retailer" och ha stöd från ett team av 8 dedikerade agenter som hanterar all administration.
Arbetstider: 09:00 och 17:00, måndag till fredag. Finns även möjlighet att jobba kvällar och helger för att utöka din lön!
Vi söker dig som Har hög social kompetens och är tävlingsinriktad
Brinner för försäljning och har hög arbetsmoral
Har god kommunikativ förmåga och erfarenhet av att göra affärer via telefon
Är van vid att hantera olika typer av människor och förstår vikten av ett gott bemötande
Erfarenhet inom telemarketing är en fördel men inget krav
Rekryteringsprocess
Vår rekryteringsprocess är till största delen digital. Du kommer få viktig information via sms och mail när du går vidare i processen, så se till att ha koll på din mobil. Intervjuer sker löpande och vi uppmanar dig att skicka in din ansökan så snart som möjligt för att inte missa chansen till en intervju.
Vill du starta din karriär hos oss omgående? Skicka din ansökan idag och bli en del av Tellsome-familjen!
