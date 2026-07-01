Säljare sökes nära NK Gallerian - Ingen erfarenhet krävs
Home Call Sweden AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-07-01
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Home Call Sweden AB i Stockholm
, Norrköping
, Sotenäs
eller i hela Sverige
🏆 Tre år i rad. Bästa mobilsäljare. Bästa ledare. Utsedd av Telenor.
Det är inte en slump, det är resultatet av ett team som verkligen levererar.
Nu öppnar vi dörrarna för dig som vill vara en del av något större.
Vi på Home Call söker drivna säljare till vårt kontor på Drottninggatan i Stockholm när NK gallerian! Du behöver inte ha flerårig erfarenhet i bagaget – vi söker dig som har rätt inställning, en vinnarmentalitet och hungern att lyckas. Vi lär dig resten.
I rollen som säljare representerar du Telenor – ett av Nordens mest välkända varumärken – och du kontaktar dagligen både nya och befintliga kunder via telefon. Det är ett heltidsjobb där varje dag ger dig chansen att slå ditt eget rekord och klättra vidare.
✅ Vi erbjuder dig:
• Kollektivavtal och trygg garantilön under hela anställningen
• Höga provisioner utan tak – din insats avgör din lön
Heltidsanställning
• Månadsbonus
• Tydlig karriärväg och möjlighet att växa inom bolaget
• Stora tävlingar och riktiga priser
• Ett familjärt företag där du är mer än ett ansikte i mängden
• Kontinuerliga utbildningar som gör dig till en bättre säljare
🎯 Vi söker dig som:
• Talar och skriver flytande svenska
• Har erfarenhet av telefonförsäljning (meriterande men inte krav)
• Är lyhörd, målfokuserad och gillar att vinna
• Är minst 18 år och bosatt i Stockholm
• Kan arbeta heltid och är redo att köra från dag ett
📍 Placering: Drottninggatan, Centrala Stockholm – ett stenkast från NK och Gallerian
Vi rekryterar löpande och tillsättning sker omgående. Skicka in din ansökan redan idag – din nästa karriär väntar.
Välkommen till Home Call. Här bygger vi vinnare.
Home Call grundades 2017 med en enkel men stark vision: att leverera överlägsen kundservice och långsiktiga relationer. Idag är vi en av Telenors mest betrodda partners i Norden – och vi har inte för avsikt att sluta här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7992261-2079732". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Home Call Sweden AB
(org.nr 556876-8450), https://homecall.teamtailor.com
Drottninggatan 26 (visa karta
)
111 51 STOCKHOLM Arbetsplats
Home Call Jobbnummer
9986772