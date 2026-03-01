Säljare Sökes Bygg Din Egen 50k+/mån Inkomst
2026-03-01
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Knivmästarna i Stockholm AB i Stockholm
De flesta jobb betalar dig en gång.
Vi betalar dig varje gång kunden beställer.
Varje abonnemang du säljer provision.
Varje gång vi levererar provision igen.
Månad efter månad.
100 aktiva kunder = 30 000-50 000 kr/mån i återkommande provision.
Det är inte "utan tak" i teorin.
Det är utan tak i verkligheten!
Vad du gör
• Säljer abonnemang i villa- & radhusområden
* Jobbar 16-21 (även helger om du vill)
* Bygger din egen kundstock
* Vi levererar ofta redan nästa dag
Du säljer.
Vi sköter resten.
Vad du säljer
Premium fisk & skaldjur från fiskaren.nu.
Folk äter redan fisk.
Vi gör det enkelt för dem.
Vi lär dig allt om produkterna.
Vem du är
Antingen är du redan bäst.
Eller så är du besatt av att bli det.
Du gillar människor.
Du är trygg.
Du accepterar inte ett mediokert liv.
Endast ett fåtal platser.
Svar inom 12 timmar.
Skick kort om dig och varför just du ska jobba med oss, namn, ålder, var du bor, telefonnummer . Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-30
E-post: jobb@fiskaren.nu Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Knivmästarna i Stockholm AB
(org.nr 559384-6677), http://fiskaren.nu Jobbnummer
