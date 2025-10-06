Säljare sökes - ta Clean Factory till nästa nivå!
Vill du arbeta i ett bolag där dina resultat verkligen räknas? Clean Factory söker nu en strategisk och målinriktad B2B-säljare som vill vara med och forma framtidens servicemarknad. Vi erbjuder dig en roll där du får driva hela säljprocessen, påverka din egen inkomst och växa tillsammans med ett bolag i stark tillväxt med hög ambitionsnivå.
Om Clean Factory
Clean Factory är en del av Northclean-koncernen och levererar skräddarsydda servicelösningar till företag med höga krav på kvalitet, säkerhet och diskretion. Vi arbetar med kunder som värdesätter professionalism, långsiktighet och förstklassig service.
Nu stärker vi vårt team i Stockholm - och söker dig som vill vinna affärer och bygga långsiktiga kundrelationer.
Din roll
Som säljare hos oss ansvarar du för nykundsbearbetning inom B2B - från prospektering till signerat avtal. Du agerar rådgivande partner till företag och hjälper dem att hitta rätt lösningar för en renare och mer trivsam arbetsmiljö.
Du får stor frihet att forma din vardag - och fullt stöd från ett engagerat team.
Vi söker dig som:
• Har minst 2 års erfarenhet av B2B-försäljning, gärna inom städ, FM eller tjänsteförsäljning
• Har dokumenterat starka försäljningsresultat
• Är självgående, affärsmässig och resultatorienterad
• Har en passion för att bygga relationer och skapa förtroende
• Är kreativ och initiativrik i att hitta nya affärer
• Har god digital vana (CRM, Excel) och B-körkort
Eftergymnasial säljutbildning (t.ex. IHM, Sälj- & Marknadshögskolan) är meriterande.
Vad vi erbjuder
• Stora möjligheter att påverka din inkomst - med ett provisionssystem som premierar prestation
• En meningsfull roll där du bidrar till en mer hållbar bransch
• Snabba beslutsvägar och möjlighet att påverka både affärer och utveckling
• En plats i företagets ledningsgrupp
• Ett drivet team med stark framtidstro
Redo att ta nästa steg?
