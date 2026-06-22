Säljare sökes - Fast grundlön + provision utan tak (Borås & Göteborg)
Protection 24 AB / Säljarjobb / Borås Visa alla säljarjobb i Borås
2026-06-22
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Protection 24 AB i Borås
Vill du arbeta med försäljning och ha möjlighet att påverka din egen lön? Protection 24 söker nu en erfaren telefonsäljare som vill vara med och växa tillsammans med oss.
Protection 24 är en svensk leverantör och producent av PPE- och hygienprodukter. Vi levererar produkter till livsmedelsindustrin, vårdsektorn, hemtjänst, assistansbolag och andra verksamheter med höga hygienkrav.
Som säljare på Protection24 ansvarar du för att marknadsföra och sälja företagets produkter och lösningar till kunder inom bland annat livsmedelsindustrin, vård- och omsorgssektorn samt andra verksamheter med höga krav på hygien och säkerhet.
I rollen arbetar du aktivt med att identifiera nya affärsmöjligheter, kontakta potentiella kunder och utveckla befintliga kundrelationer. Du presenterar våra produkter, tar fram offerter, driver försäljningsprocessen från första kontakt till avslut samt följer upp genomförda affärer för att säkerställa hög kundnöjdhet.
Du kommer att vara en viktig representant för Protection24 och förväntas agera professionellt i alla kundkontakter. Rollen innebär även att arbeta målinriktat för att bidra till företagets fortsatta tillväxt och stärka vår position på marknaden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Ansökan skickas via e-post
E-post: info@protection24.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Säljare Borås/Göteborg". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Protection 24 AB
(org.nr 559475-0829), https://www.protection24.se/ Jobbnummer
9973934