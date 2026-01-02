Säljare Showroom VW Transportbilar till Möller Bil Örebro
Möller Bil Sverige AB / Butikssäljarjobb / Örebro Visa alla butikssäljarjobb i Örebro
2026-01-02
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Möller Bil Sverige AB i Örebro
, Lindesberg
, Karlskoga
, Köping
, Katrineholm
eller i hela Sverige
Älskar du försäljning och att skapa kundupplevelser som verkligen imponerar? Brinner du för att bygga starka relationer och hitta den perfekta lösningen för varje kund? Då är det dig vi letar efter - ta chansen och bli en del av vårt team! Vi på Möller Bil Örebro letar nu efter en driven och engagerad säljare till vårt showroom för Volkswagen Transportbilar.
Vi spenderar över 90 000 timmar på arbetet - och vi tycker att den tiden ska vara meningsfull. På Möller Bil handlar meningen om att utvecklas - både själva och tillsammans med våra kunder och kollegor. Bilbranschen genomgår stora förändringar, som elektrifiering och digitalisering, och vi på Möller Bil är mitt i denna spännande resa. Vår vision, "Dare to move", handlar om att våga ta klivet in i framtiden och säljare har en viktig roll i denna förändring.
Om tjänsten
Hos oss får du chansen att arbeta i en modern och inspirerande miljö, där du blir en viktig del av vårt försäljningsteam. Som säljare showroom är du en nyckelperson i att hjälpa våra kunder hitta den bil och lösning som passar deras behov. Ditt arbete handlar bland annat om att:
• Identifiera, bearbeta och följa upp nya och potentiella kunder
• Möta och guida kunder genom hela köpprocessen - från första kontakt till leverans.
• Bygga och vårda långsiktiga kundrelationer med stort engagemang
• Arbeta aktivt med försäljning och sträva efter att nå både personliga och verksamhets mål
• Hålla dig uppdaterad om vårt bilutbud, nyheter och marknadstrender
• Ansvara för annonsering av lagerbilar med relevanta texter och bilder
• Planera och genomföra säljaktiviteter tillsammans med teamet för att skapa en attraktiva och levande showroom.
Vi ett tajt försäljningsteam som består av säljare och en försäljningschef som tillsammans skapar trygghet för våra kunder genom professionellt bemötande, god rådgivning och smidiga affärer.
Din kompetens
• B-körkort med behörighet för manuell växellåda
• Gymnasieutbildning, meriterande är eftergymnasial utbildning med inriktning på försäljning och marknadsföring
• God dator- och systemvana är ett krav då du dagligen arbetar i olika system
• Erfarenhet från relationsskapande försäljningsarbete
• Tidigare erfarenhet från bilbranschen och de märken vi representerar är meriterande
Blir du vår nästa kollega?
Hos oss är arbetsglädje viktigt, och därför lägger vi stor vikt vid attityd och personlighet när vi rekryterar. Vi letar efter rätt person, inte bara rätt erfarenhet - din energi och vilja att lyckas är avgörande för att trivas och lyckas i rollen.
Vi söker dig som:
• Brinner för försäljning och alltid har fokus på att skapa kundnöjdhet
• Är serviceinriktad, lyhörd och har en positiv inställning
• Trivs med att ta egna initiativ, arbeta självständigt men också bidra till teamets framgång
• Är målfokuserad och som arbetar strukturerat och inte lämnar något åt slumpen
Vi erbjuder dig
• En arbetsmiljö där du trivs! Vår företagskultur präglas av våra värderingar: Öppen & Ärlig, Omtänksam, Initiativrik och Tydlig
• Trygg anställning med kollektivavtal, friskvårdsbidrag och tjänstebil
• Personlig utveckling - vi stöttar dig att växa och utvecklas i din roll
• En arbetsplats som är certifierad som "Great Place to Work" sedan 2021 - vi investerar i vår personal och arbetsmiljö
• Fast + rörlig lön - där ditt engagemang lönar sig
Läs mer om hur det är att arbeta på Möller Bil och våra förmåner på vår hemsida.
Mer om tjänsten
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och vi tillämpar sex månaders provanställning.
Du är varmt välkommen med din ansökan senast den 2026-01-26. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen har passerat. Observera att vi endast tar emot ansökningar via ansökningsformuläret på vår hemsida (mollerbil.se/lediga-tjanster).
Denna rekrytering sker helt genom Möller Bils försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Välkommen till Möller Bil Örebro!
Möller Bil Örebro ingår i Möller Bil Sverige som är återförsäljare med fullserviceanläggningar för Volkswagen, Audi, SEAT, Cupra, Skoda och VW Transportbilar. Vi har idag verksamhet på 13 orter i Mälardalsområdet samt Göteborg och ca 700 medarbetare. Möller Bil ägs av norska Møller Mobility Group, ett familjeägt företag och ett av nordens största bilföretag. Företaget har verksamhet inom import, återförsäljning och finansiering. MMG har ca 4300 medarbetare i Norge, Sverige och Baltikum. Under 2024 omsatte Möller Bil Sverige drygt 3,6 miljarder SEK. Ersättning
Fast + rörlig lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Möller Bil Sverige AB
(org.nr 556298-7510), https://mollerbil.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Möller Bil AB Kontakt
Försäljningschef VW
Pierre Eriksson pierre.eriksson@mollerbil.se 019-20 55 03 Jobbnummer
9667034