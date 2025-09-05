Säljare, se hit!

Sabina Ai AB / Säljarjobb / Stockholm
2025-09-05


Telefonförsäljare

Nu söker vi en entusiastisk och driven säljare som är redo att ta sig an nya utmaningar. Din roll innebär att du kommer att kommunicera med kunder, försälja produkter och skapa långa relationer med våra kunder. Du bör kunna tala flytande och vara bekväm med att tala framför andra. Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö och möjligheter för personlig och professionell utveckling. Försälja produkter och tjänster
Bygga relationer med kunder
Arbeta mot försäljningsmål
Ge utmärkt kundservice

Färdigheter: Kommunikationsförmåga, Försäljningstekniker, Personlig drivkraft, Kundfokus

Ersättning
Förmåner: Flextid, Bonusprogram, Karriärmöjligheter, Personalrabatter

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "241089154".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sabina Ai AB (org.nr 559420-6970)

Arbetsplats
Sabina AI AB

Jobbnummer
9494466

