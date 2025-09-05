Säljare, se hit!
Telefonförsäljare
Nu söker vi en entusiastisk och driven säljare som är redo att ta sig an nya utmaningar. Din roll innebär att du kommer att kommunicera med kunder, försälja produkter och skapa långa relationer med våra kunder. Du bör kunna tala flytande och vara bekväm med att tala framför andra. Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö och möjligheter för personlig och professionell utveckling. Försälja produkter och tjänster
Bygga relationer med kunder
Arbeta mot försäljningsmål
Ge utmärkt kundservice
Färdigheter: Kommunikationsförmåga, Försäljningstekniker, Personlig drivkraft, Kundfokus Ersättning
Förmåner: Flextid, Bonusprogram, Karriärmöjligheter, Personalrabatter Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "241089154". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sabina Ai AB
(org.nr 559420-6970) Arbetsplats
Sabina AI AB Jobbnummer
