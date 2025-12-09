Säljare/receptionist till Gym i Kista

Strong & pretty AB / Säljarjobb / Stockholm
2025-12-09


Vi söker en Säljare/Receptionist till vårt gym, "Prime Gym Stockholm" i Kista. Vi är en familjär anläggning som inte är en del av någon kedja, och hos oss står kundfokus och trivsel i centrum.
Vi erbjuder:
• Fina lokaler i en inspirerande miljö
• En engagerad och vänlig arbetsplats
• Möjlighet att arbeta i ett team där vi värdesätter gemenskap

Publiceringsdatum
2025-12-09

Kvalifikationer
• Erfarenhet från arbete på gym
• Social och säljdriven personlighet
• Personlig tränare är också välkommen att söka

Är du redo att bli en del av vårt team? Skicka in din ansökan idag! Vi ser fram emot att höra från dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-08
E-post: info@primegym.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Säljare/receptionist".

Arbetsgivare
Strong & pretty AB (org.nr 556937-1197)
Färögatan 7 (visa karta)
164 40  KISTA

Arbetsplats
Prime Gym Stockholm

Kontakt
Ägare
Pär Lundström
info@primegym.se
0733496647

Jobbnummer
9636505

