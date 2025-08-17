Säljare Proffs XL Bygg Södra Stockholm
2025-08-17
PROFFSÄLJARE XL Bygg Södra Stockholm
Vi befinner oss i ett expansivt skede med en otroligt spännande resa framför oss! Vill du tillhöra ett vinnande team?
Har du ett bra kontaktnät inom byggbranschen?
Kan du tänka dig att jobba i ett starkt växande företag med en familjär känsla som förstår vikten av varje medarbetare?
OM ROLLEN
Nu söker vi dig som vill följa med oss i vår starka tillväxt framåt! Har ett såväl strategiskt som operativt ansvar för dina kunder!
Din erfarenhet gör att du löser och säkerställer försäljningen till våra kunder på ett skapande vinnande och för ett långsiktigt sätt!
Du är snabb på återkoppling, och tar ansvar för dina uppdrag hela vägen från uppsökande till nöjd kund!
ANSVARSOMRÅDEN/ARBETSUPPGIFTER
Identifiera och hitta nya affärsmöjligheter med tillgång till ett stort område att göra affärer på
Planera, uppsöka och genomföra kundbesök
Skapa långsiktiga kundrelationer och säkerställa att kunden väljer oss som sin självklara leverantör av byggmaterial nu och i framtiden
VEM ÄR DU
Du har ett kontaktnät inom byggbranschen
Du är en dokumenterat teknisk projekt kunnig säljare av byggmaterial
Du vill och har viljan att ta försäljningen till högre nivå
Du är en team spelare
Du en trygg hungrig förtroende säljare som vill uppnå bra villkor
OM XL BYGG -DINA NYA KOLLEGOR?
XL-BYGG är en kedja av närmare 100 fristående bygg handlare fördelat över hela landet. Tillsammans med kollegor i Norge och Danmark bildar vi Skandinaviens största profilerade bygghandlarkedja.
XL-BYGG är proffsens hemmaplan, här får våra kunder all hjälp de behöver. Vi finns där för våra kunder hela vägen. Vi är ett familjeägt företag som har funnits sedan 50 talet. Vi har ca 11 anställda och omsättningen är ca 80 mkr.
Om Bemanning Sverige:Bemanning Sverige Byrå AB är ett av landets mest erfarna rekryteringsbyrå idag och arbetar rikstäckande från Hk Stockholm Globen business Tower. Vi erbjuder mindre till större företag en ökad kompetens och produktion genom kostnadseffektiva rekryterings lösningar och professionella processer.
Löner villkor och förmåner till denna tjänst diskuteras med sökande i första hand av erfarna konsulter från Bemanning Sverige.
Vi ser varmt fram emot din ansökan.
"MÄNNISKAN FRAMFÖR ALLT" Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bemanning Sverige Byrå AB
(org.nr 559101-0060) Kontakt
Thomas Hellström thomas@rekryteringstockholm.com 073-8289298 Jobbnummer
9461659