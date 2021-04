Säljare / Produktspecialist till Made for Movement - Experis AB - Säljarjobb i Stockholm

Experis AB / Säljarjobb / Stockholm2021-04-08Made for Movement Sweden AB är ett helägt dotterbolag till Made for Movement Group AS med huvudkontor i Skien, Norge. I Sverige är vi ett team på 6 personer som upplever stark tillväxt och anställer därför nu fler. Läs gärna mer på https://www.madeformovement.com/sv/ Made for Movement är ett ambitiöst hjälpmedelsföretag. Vi kombinerar entreprenörsanda med en ledande position internationellt och ger människor med funktionsnedsättningar möjlighet till rörelse och deltagande i vardagen. Fysisk aktivitet ger betydande hälsofördelar och ökar livskvaliteten! Produktutveckling sker i nära samarbete med användare och vårdpersonal.Företaget har dotterbolag i Sverige, Tyskland, Storbritannien och Nederländerna samt distributörer i 15 andra länder.Är du en driven säljare med passion för människor och hälsa? Är du superbra på relationsbyggande? Vill du ge personer med funktionsnedsättning möjligheter till fysisk aktivitet och deltagande? Vi på Made for Movement letar efter en fantastisk säljare /produktspecialist - kan det vara du?Made for Movement vill göra det möjligt för alla att röra sig oavsett funktion, och för att lösa detta erbjuder vi innovativa, tekniska hjälpmedel för gång och rörelse. Vi har en stark tillväxt och rekryterar nu en produktspecialist för att utöka vår verksamhet. Du kommer att sälja och anpassa våra produkter till de människor som har störst behov av rörelse och därmed bidra till att förbättra deras livskvalitet.Vi har idag två engagerade team, ett i Stockholm och ett i Borås - du är välkommen till det kontor och team som passar dig bäst! Oavsett vilket så är du omgiven av professionella och engagerade kollegor.Som produktspecialist på Made for Movement är du ansvarig för dina egna distrikt. Resor över dagen, och ibland någon övernattning, ingår som en del i tjänsten. Du planerar och utför produktvisningar i nära kontakt med hjälpmedelscentraler och habiliteringar där uppföljningar och utprovningar sker, ofta i samarbete med ansvariga Fysioterapeuter och hjälpmedelskonsulenter. Du ansvarar också för att våra kunder är nöjda och har den kunskap och motivation som behövs för att använda sina hjälpmedel i vardagen. Låter det knepigt? Vi lovar att lära dig produkten och introducera dig på bästa sätt!Du arbetar heltid och tjänsten avser en tillsvidareanställning.Kvalifikationer och erfarenhet:Det viktigaste för oss är att du är en positiv, driven och engagerad person som har lätt att ta kontakt med nya människor. Du har sålt tidigare och är affärsmässig och trovärdig i din yrkesroll- det gör dig perfekt lämpad för att arbeta med långsiktig relationsbaserad försäljning!Är du fysioterapeut, arbetsterapeut eller har bakgrund relaterad till hälso- och sjukvård vore det perfekt - men vi har också sett att även duktiga säljare utanför området kan lyckas utmärkt i rollen! Eftersom du visar och ställer in våra produkter behöver du ha lätt att ta till dig enklare teknik. Du behöver också ett B-körkort.Dina personliga kompetenser är viktiga för oss och utöver vår önskelista ovan ser vi också att du är en innovativ, öppen, lojal och nyfiken person som går igång på resultat och måluppfyllnad.2021-04-08I den här rekryteringsprocessen samarbetar vi med Jefferson Wells (före detta Experis). För information om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryteringskonsult:Ellen Engström, ellen.engstrom@jeffersonwells.se