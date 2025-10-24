Säljare/produktspecialist För Scandinavian Gastro Tech
2025-10-24
OBSERVERA!
Tjänsten annonseras av moderbolag Scandinavian Gastro Clinic, men avser Scandinavian Gastro Tech.
Scandinavian Gastro tech erbjuder tillbehör och utrustning för endoskopi, proktologi, hygien och skydd samt både mindre och större maskinell utrustning för vård i världsklass.Publiceringsdatum2025-10-24Om tjänsten
Vi söker en engagerad och lösningsorienterad säljare/produktspecialist med teknisk förståelse och intresse för medicinteknik - särskilt inom gastroenterologi.
Du kommer att arbeta med försäljning, teknik och administration, där du får en nyckelroll i att stötta kunder med expertis kring våra produkter och system.
Arbetsuppgifter
Aktivt bearbeta och utveckla kundrelationer inom sjukvård och medicintekniska verksamheter.
Ansvara för försäljning, produktdemonstrationer och uppföljning av produkter inom gastroenterologi.
Delta i produktutbildningar och ge teknisk support till kunder.
Hantera lagerhållning, orderflöden och leveransplanering.
Administrera dokumentation kopplad till försäljning, service och regulatoriska krav.
Kvalifikationer
Erfarenhet av försäljning inom medicinteknik, gärna inom gastroenterologi eller närliggande områden.
Erfarenhet från till exempel Olympus, Pentax och Fujinon eller liknande är meriterande.
God IT-vana och förståelse för digitala verktyg, CRM-system och databashantering.
Erfarenhet av lagerstyrning, logistik eller administrativa processer är starkt meriterande.
Hög kommunikativ förmåga på svenska och engelska, både muntligt och skriftligt.
Körkort B krävs.
Vi söker dig som
Har ett genuint tekniskt och medicinskt intresse.
Trivs med att kombinera kundkontakt med ordning och struktur i administrativa processer.
Är självgående men samarbetar lätt med andra.
Vill bidra till bättre vård genom innovativa lösningar och professionell kundservice.
Vi erbjuder
En varierad och utvecklande roll i ett växande medicintekniskt företag.
Möjlighet att påverka arbetssätt och utveckla nya rutiner inom försäljning och lager.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
Via e-post
E-post: cecilia.rosenqvist@gastroclinic.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Säljare SGT". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Scandinavian Gastro Clinic AB
(org.nr 556700-4535), http://www.sgt.pm Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Cecilia Rosenqvist cecilia.rosenqvist@gastroclinic.se Jobbnummer
9572417