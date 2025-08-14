Säljare på Lindströms Bil i Skövde - Bli en del av vårt vinnande team
2025-08-14
Lindströms Bil är ett familjeföretag som finns på 8 orter. Vi värnar om att behålla den familjära känslan. Vi jobbar dagligen utifrån våra värderingar i Toyota Way och Lindström Way. Det är vad vi kallar BRiT - Best Retailer in Town! Vi är sedan mer än 50 år auktoriserade återförsäljare för Toyota och Lexus. Vi har fullserviceanläggningar med bilförsäljning, serviceverkstad och reservdelsförsäljning i Falköping, Skövde, Alingsås, Trollhättan, Borås, Jönköping, Värnamo och Partille. I Skövde finns även auktoriserad serviceverkstad för Lexus.
Lindströms Bil fyller 60 år - även om vi fyller 60, är vi en pigg 60-åring med blicken mot framtiden.
Vi söker nu en passionerad bilsäljare!
Lindströms Bil söker dig som får energi av att möta våra gäster, sälja bilar och skapa långsiktiga relationer med kvalitet i världsklass till våra gäster.
I rollen som bilsäljare kommer du att skapa och förvalta affärer med både nya och befintliga kunder. Du jobbar med försäljning av såväl nya som begagnade bilar, genom hela processen från inbyte till avtalsskrivning och leverans.
Med hög grad av gästvänlighet guidar du kunder genom Toyotas välkända modellprogram. Under säljprocessen hjälper du kunden med tillbehör till sin nya bil, finansieringslösning och bilförsäkring.
Tillsammans med dina kollegor inom försäljning och verkstad säkerställer du högsta möjliga kundnöjdhet och utvecklar Lindströms Bil i Skövde till det självklara valet för både bil- och verkstadskunden.
Tidigare erfarenhet av försäljning, företrädesvis inom fordonsbranschen är meriterande, men inte avgörande. Du tycker om att göra affärer och är trygg med kunden, både i det personliga mötet och via telefon. Har du dessutom en inneboende drivkraft att vilja uppnå resultat och en förmåga att skapa förtroendefulla relationer besitter du några av de kvalitéer som vi söker....och gärna med utmärkta kommunikations- och förhandlingsegenskaper.
Du har en passion för bilar och en vilja att lära sig och hålla sig uppdaterad om den senaste tekniken och marknadstrenderna.
Om du vill bli en del av vårt vinnande team, skicka in din ansökan redan idag och låt oss tillsammans skapa enastående bilupplevelser för våra gäster.
Att få tillbringa din arbetstid här på Lindströms Bil i en go stämning tillsammans, är vad vi tycker ren bonus bara det!
Vi erbjuder även:
Ett utvecklande arbete i ett spännande och expansivt företag
Förmånen att arbeta med ett av marknadens ledande bilmärken Toyota
En tillvaro som är mer än bara en arbetsplats med en stark kultur som genomsyras av våra värdegrunder: Toyota Way och KAIZEN
B-körkort, avslutad gymnasieutbildning och mycket goda kunskaper i svenska, båda muntligt och skriftligt är ett krav.
Vid funderingar kontaktar du Patrik Ottoson - Platschef Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lindströms Bil AB
(org.nr 556055-3561) Kontakt
Patrik Ottoson patrik.ottoson@lindstromsbil.se 0500-100 105 Jobbnummer
9459166