Säljare på Lindströms Bil i Borås - Bli en del av vårt vinnande team
Lindströms Bil är ett familjeföretag som finns på 8 orter. Vi värnar om att behålla den familjära känslan. Vi jobbar dagligen utifrån våra värderingar i Toyota Way och Lindström Way. Det är vad vi kallar BRiT - Best Retailer in Town! Vi är sedan mer än 50 år auktoriserade återförsäljare för Toyota och Lexus. Vi har fullserviceanläggningar med bilförsäljning, serviceverkstad och reservdelsförsäljning i Falköping, Skövde, Alingsås, Trollhättan, Borås, Jönköping, Värnamo och Partille. I Skövde finns även auktoriserad serviceverkstad för Lexus.
Älskar du bilar och människor? Bli vår nästa stjärnsäljare!
Vi växer - och nu söker vi dig som vill ta steget in i en spännande roll som bilhandlare hos oss! Här får du chansen att arbeta med marknadens mest hållbara bilar, möta nya människor varje dag och skapa köpupplevelser som våra gäster minns.
Vad innebär rollen?
Som säljare är du vår frontfigur. Du guidar våra gäster genom hela köpprocessen - från första mötet till leverans av gästens bil. Dina dagar blir varierande och fyllda med energi:
Sälj och inspirera - visa upp våra bilar och matcha kundens behov med rätt lösning.
Bygg relationer - skapa förtroende och långsiktiga kundkontakter.
Ta ansvar - hantera kontrakt, finansiering och registrering med noggrannhet.
Vi söker dig som:
Har en passion för människor, bilar och försäljning.
Är social, driven och älskar att göra affärer.
Gärna erfarenhet av försäljning.
B-körkort
God svenska i tal och skrift, men gärna även andra språk
Digitalt trygg och nyfiken på nya arbetssätt
Vi erbjuder dig:
Ett team som stöttar och peppar dig - vi vinner tillsammans!
Ett utvecklande arbete i ett spännande och expansivt företag
Förmånen att arbeta med ett av marknadens ledande bilmärken - Toyota
En tillvaro som är mer än bara en arbetsplats med en stark kultur som genomsyras av våra värdegrunder: Lindström och Toyota Way och KAIZEN
En familjär arbetsplats med tydlig företagskultur - Lindströms Bil är ett familjeföretag och vi värnar om att behålla den familjära känslan.
Trygghet - Bilbranschen befinner sig i ständig förändring och med Toyota och Lexus som varumärken ger det oss en stark position och trygg framtid.
Utveckling - Genom Toyota & Lexus genomför vi löpande kompetenshöjande utbildningar som utvecklar oss både personligt och professionellt.
Friskvårdsbidrag - Att du ska må bra är en självklarhet för oss, därför erbjuder vi bland annat friskvårdsbidrag.
Din egna förmånsportal - Som anställd hos oss får du tillgång till ett generöst utbud av förmåner genom Benify - marknadens ledande plattform för förmåner och därigenom skapar du ditt alldeles egna förmånspaket utifrån vad som är viktigt för just dig.
Försäkringar och pension - Vi är anslutna till kollektivavtal och du omfattas automatiskt av våra kollektivavtalade försäkringar och pension.
Pensionsrådgivning - Att vara anställd hos oss ska vara en investering för framtiden. Alla våra anställda har möjlighet till personlig pensionsrådgivning.
Ett förmånligt bilägande - Som anställd erbjuder vi dig förmåner som innebär ett enkelt och prisvärt bilägande.
Vad säger våra kollegor?
"Det bästa med Lindströms bil är den goda sammanhållningen mellan kollegorna! Det är dessutom en förmån att få jobba med Toyota - väldens främsta bilvarumärke! Att få tillbringa sin arbetstid här på Lindströms Bil i en go stämning tillsammans, är vad vi tycker ren bonus bara det!"
