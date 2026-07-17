Säljare på heltid - För dig som vill utvecklas och göra karriär! Trestad
Sector Alarm AB / Säljarjobb / Uddevalla Visa alla säljarjobb i Uddevalla
2026-07-17
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Är du social, målinriktad och gillar att träffa nya människor? Vill du få värdefull erfarenhet inom försäljning och samtidigt vara en del av ett ungt och energifyllt team? Då kan detta vara jobbet för dig!
Vi söker dig som
Kan arbeta heltid (100%). Tjänsten är inte anpassad för studier eller andra heltidsåtaganden.
Talar och skriver flytande svenska.
Har rätt inställning och viljan att lära dig - tidigare erfarenhet är inget krav.
🎯 Din roll som säljare
Besöka bostadsområden och prata med människor om trygghet i hemmet
Socialt, rörligt och perfekt för dig som gillar möten med människor
Ansvara för hela säljprocessen
Du behöver inte ha tidigare erfarenhet av försäljning – vi lägger större vikt vid din personlighet, drivkraft och vilja att utvecklas.
Vad erbjuder vi dig?
Ett starkt team, Härlig kultur, högt tempo och peppande kollegor – vi jobbar tillsammans för att nå våra mål.
Friskvårdsbidrag – för att du ska må bra både på och utanför jobbet.
Tävlingar och bonusprogram – vi älskar att belöna din prestation!
Karriärmöjligheter – väx inom företaget och ta nästa steg.
Utbildning och coachning – vi ger dig verktygen för att lyckas.
Sociala aktiviteter– vi bygger gemenskap även utanför jobbet.
En trygg arbetsgivare med ett starkt varumärke.
Ansök idag!
Vi rekryterar löpande och ser fram emot att höra från dig. Skicka in din ansökan redan idag och ta första steget mot en spännande karriär inom försäljning! 🚀 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sector Alarm AB
(org.nr 556597-1081)
451 30 UDDEVALLA Jobbnummer
10004822