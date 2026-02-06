Säljare på distans med erfarenhet av utringande telemarketing
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Säljarjobb / Göteborg Visa alla säljarjobb i Göteborg
2026-02-06
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Brinner du för försäljning, levererar toppklassig kundservice och vill starta eller ta nästa steg i din karriär som säljare? Ta chansen att bli en del av Diamax fantastiska team!
Diamax fortsätter att växa och har startat upp ett säljteam med möjlighet att 100% på distans - tjänsten utgår från Göteborg.
Diamax arbetar som återförsäljare åt några av Sveriges starkaste varumärken samt välkända uppdragsgivare i en mängd olika branscher med allt från förlag och matkassar till el och telekom. Du får spetskompetens inom försäljning över telefon som tillsammans med styrkan hos våra uppdragsgivares varumärken ger dig utmärkta förutsättningar att lyckas som säljare.
Vi söker dig med minst 6 månaders dokumenterad erfarenhet inom telefonförsäljning och som är redo för att ta steget in och bli en del av Diamax framgångsrika resa.
Din utveckling är deras framgång! Under din anställning kommer du att varva teori och praktik samtidigt som du får en bred erfarenhet av att sälja olika produkter och tjänster över telefon. Du kommer hela tiden att få coachning, feedback och vidareutbildning för att fortsätta din utvecklingsresa, där det alltid är nära till nästa steg i karriären för den karriärsugne.
Anställningen:
Heltid, måndag-fredag, 09:00-18:00.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som är seriös, resultatinriktad och har en grundläggande förståelse för utringande telemarketing med kunden i fokus. Egenskaper som stämmer in på dig är engagemang, driv och nyfikenhet. Du är ansvarsfull och självgående där du är motiverad till att under din anställningstid hela tiden fortsätta utvecklas och förstår sambandet mellan ansträngning och framgång. Du värdesätter även ett företag där man har roligt tillsammans och stöttar varandra till utveckling och måluppfyllnad!Publiceringsdatum2026-02-06Kvalifikationer
Minst 6 månaders dokumenterad erfarenhet av utringande telemarketing.
Tillgång till egen dator + headset för att kunna utföra arbetet hemifrån.
Goda kunskaper i svensk i såväl tal som skrift.
Kunna uppge en referens som styrker tidigare erfarenhet och anställningskorrekthet.
Utdrag ur belastningsregistret kommer att begäras innan anställning.
Om du tror att du passar hos Diamax kommer du att erbjudas ett stimulerande arbete tillsammans med fantastiska kollegor, en fast lön med ett utarbetat bonussystem, kollektivavtal via Unionen, friskvårdsbidrag samt ett utvecklingsprogram där rätt person har goda möjligheter att avancera inom företaget.
I denna rekrytering samarbetar Diamax med StudentConsulting. Tillsättning sker löpande. Vid frågor om tjänsten vänligen kontakta teamet på StudentConsulting. Varmt välkommen in med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Lilla Bommen 4B (visa karta
)
411 04 GÖTEBORG Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Melanie Carinci linkoping.norrkoping@studentconsulting.com Jobbnummer
9729244