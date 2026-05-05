Säljare på distans - jobba hemifrån och utvecklas inom försäljning
Brinner du för försäljning och vill arbeta i ett team där prestation, utveckling och gemenskap står i centrum? Då kan detta vara nästa steg för dig.
Diamax fortsätter att växa och söker nu drivna säljare som vill arbeta helt på distans. Du arbetar hemifrån men blir en del av ett engagerat och resultatinriktat team.
Här får du möjlighet att arbeta med några av Sveriges mest välkända varumärken inom branscher som förlag, matkassar, el och telekom. Rollen innebär att du arbetar med försäljning via telefon och bygger relationer med kunder genom professionella samtal och tydlig rådgivning.
Hos Diamax får du rätt förutsättningar att lyckas. Du får löpande coachning, utbildning och feedback för att utvecklas i din roll. För dig som är ambitiös finns goda möjligheter att växa vidare inom företaget.
Som säljare arbetar du med att kontakta kunder och presentera produkter och tjänster från välkända varumärken. Arbetet sker i ett strukturerat säljarbete där du får stöd, utbildning och tydliga mål att arbeta mot.
Du arbetar hemifrån men är en del av ett sammansvetsat team där man stöttar varandra och firar framgångar tillsammans.
Anställning
Heltid, måndag-fredag
Arbetstider: 09:00-18:00
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som är seriös, resultatinriktad och har en grundläggande förståelse för utringande telemarketing med kunden i fokus. Egenskaper som stämmer in på dig är engagemang, driv och nyfikenhet. Du är ansvarsfull och självgående där du är motiverad till att under din anställningstid hela tiden fortsätta utvecklas och förstår sambandet mellan ansträngning och framgång. Du värdesätter även ett företag där man har roligt tillsammans och stöttar varandra till utveckling och måluppfyllnad!
Minst 6 månaders erfarenhet av telefonförsäljning
Tillgång till egen dator och headset för distansarbete
God svenska i tal och skrift
Referens från tidigare arbetsgivare
Utdrag ur belastningsregistret innan anställning
Diamax erbjuder
Fast lön med attraktivt bonussystem
Kollektivavtal via Unionen
Friskvårdsbidrag
Löpande säljutbildning och coachning
Möjlighet att utvecklas och växa inom företaget Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
602 32 NORRKÖPING Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Melanie Carinci linkoping.norrkoping@studentconsulting.com Jobbnummer
9893400