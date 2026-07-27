Säljare på distans - jobba hemifrån och utvecklas inom försäljning
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Säljarjobb / Malmö Visa alla säljarjobb i Malmö
2026-07-27
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige
Brinner du för försäljning och vill arbeta i ett team där prestation, utveckling och gemenskap står i centrum? Då kan detta vara nästa steg för dig.
Diamax fortsätter att växa och söker nu drivna säljare som vill arbeta helt på distans. Du arbetar hemifrån men blir en del av ett engagerat och resultatinriktat team.
Här får du möjlighet att arbeta med några av Sveriges mest välkända varumärken inom branscher som förlag, matkassar, el och telekom. Rollen innebär att du arbetar med försäljning via telefon och bygger relationer med kunder genom professionella samtal och tydlig rådgivning.
Heltid, måndag–fredag
Arbetstider: 09:00–18:00
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som är seriös, resultatinriktad och har en grundläggande förståelse för utringande telemarketing med kunden i fokus. Egenskaper som stämmer in på dig är engagemang, driv och nyfikenhet. Du är ansvarsfull och självgående där du är motiverad till att under din anställningstid hela tiden fortsätta utvecklas och förstår sambandet mellan ansträngning och framgång. Du värdesätter även ett företag där man har roligt tillsammans och stöttar varandra till utveckling och måluppfyllnad!Publiceringsdatum2026-07-27Kvalifikationer
Minst 6 månaders erfarenhet av telefonförsäljning
Tillgång till egen dator och headset för distansarbete
God svenska i tal och skrift
Referens från tidigare arbetsgivare
Utdrag ur belastningsregistret innan anställning
Diamax erbjuder
Fast lön med attraktivt bonussystem
Kollektivavtal via Unionen
Friskvårdsbidrag
Löpande säljutbildning och coachning
Möjlighet att utvecklas och växa inom företaget
Här blir du en del av ett företag där ambition, utveckling och arbetsglädje går hand i hand.
Urval och intervjuer sker löpande - Sök idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare StudentConsulting Sweden AB (publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
malmö (visa karta
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123 54 MALMÖ Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Melanie Carinci linkoping.norrkoping@studentconsulting.com Jobbnummer
10013427